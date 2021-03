Depressione, malattia Veronica Pivetti/ “Per sei anni ho sofferto e allora…”

Non è la prima volta che si parla di depressione, il male oscuro che affligge la nostra società sempre più dilaniata da quello che si vuole e si può fare, e anche personaggi di spicco, proprio come Veronica Pivetti, hanno avuto a che fare con tutto questo. Poca voglia di socialità, il sentore che tutto sia inutile e che a volte la vita stessa sia inutile e vuota, ma anche una serie di ‘sintomi’ che poi diventano fisici e che rendono tutto impossibile, anche lavorare. Veronica Pivetti si è confessata a Domenica In da Mara Venier e a Verissimo svelando di aver avuto a che far con tutto questo, un periodo brutto e difficile della sua vita durato per ben sei anni e che adesso è diventato quello che lei etichetta come un ‘bagaglio’: “Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni, da cui è uscito un libro comico. Era un problema lasciato alle spalle, ma un bagaglio”.

Veronica Pivetti ha combattuto la depressione, un periodo difficile e lungo sei anni

La stessa Veronica Pivetti ha poi lanciato il suo allarme spesso inascoltato quando giunge da altri malati: “La depressione colpisce tante persone, ma viene sempre sottovalutata. Statemi a sentire, se ne può uscire”. L’attrice ci ha tenuto a sottolineare che non è una cosa di cui vergognarsi e che è una malattia vera e propria che arriva per tutti coloro che si trovano ad affrontare un momento di grande difficoltà: “La depressione non è uno stato d’animo, è una malattia e va curata. Bisogna prendere le medicine, andare dallo psichiatra se necessario. Io ho fatto tutte queste cose.. Il depresso è considerato una persona molto pesante, bisogna avere persone che ti vogliano molto bene e che ti sopportino così. E non è facile”. Il modo per uscire dalla depressione è farsi aiutare e lei lo ha capito grazie all’amica Giordana dalla quale adesso è inseparabile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA