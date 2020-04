Deputato Lega positivo a Coronavirus/ Panico alla Camera, Pd chiede voto telematico

Pubblicità

Un deputato della Lega è risultato positivo al Coronavirus: le voci c’erano già ieri, le ha confermate su Facebook il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli e oggi ne ha parlato anche Ansa, specificando che Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) hanno sollevato il problema nell’apertura della seduta alla Camera. Nello specifico hanno chiesto di adottare il voto telematico, oppure che vengano utilizzate altre aule di Montecitorio di modo che il distanziamento sociale sia garantito. Una risposta dovrebbe arrivare dalla riunione nella Conferenza dei capi gruppo che si terrà oggi, ha detto il vicepresidente Fabio Rampelli che guida i lavori; certo, come si legge sul Globalist, sembra anche ironico che mentre il segretario della Lega Matteo Salvini (non certo l’unico, anzi: va specificato) spinge per la fine del lockdown un suo deputato sia stato contagiato con il Coronavirus.

DEPUTATO LEGA POSITIVO A CORONAVIRUS

Al momento l’identità del deputato in questione non è ancora stata ufficializzata: abbiamo soltanto le parole di Gusmeroli che si è affidato ai social network per annunciare la sua quarantena: la necessità dell’isolamento presso la sua abitazione gli è stata comunicata del Questore della Camera perché lo scorso martedì, quando si trovava in aula, si trovava nelle vicinanze di un collega parlamentare che è poi risultato positivo al Covid-19. “Gli auguro ogni bene e una pronta guarigione” ha scritto il primo cittadino di Arona, che poi ha specificato come invece lui stia benissimo e si sia sempre premurato di mantenere le distanze. “Martedì prossimo potrò tornare a uscire di casa” ha poi aggiunto Gusmeroli, che ha proseguito nel suo messaggio con parole che parlano comunque di lavori in corso e di ripartenza.

Nel post di Facebook si legge di come Gusmeroli non si fermi di fronte alla quarantena da Coronavirus, definita una “iattura”: il sindaco di Arona si è detto attrezzatissimo a lavorare anche da casa, seguendo tutto sia in Comune che in Commissione Finanze. “Pazienza c’è di peggio” ha detto, volendo mantenere l’ottimismo e aggiungendo che lui e il suo partito stanno continuando a procedere, studiando “tante iniziative nuove e interessanti”. Per Gusmeroli è necessario proseguire soprattutto nei campi dei miglioramenti sanitari e della ripartenza economica (un tema che per quanto riguarda la Fase 2 è assolutamente centrale) ma sempre nella massima sicurezza “per non lasciare indietro nessuno, ma proprio nessuno”. Alberto Gusmeroli ha poi chiuso il suo messaggio dicendo che “sicuramente insieme ce la faremo, volere è potere”.



