Desideri Proibiti/ Su Rai 2 il film con Emile de Ravin

Desideri proibiti, film di Rai 2 diretto da Roland Joffè

Desideri Proibiti va in onda su thriller avvincente che va in onda su Rai 2 alle 23,20 il 17 giugno. Il film è datato 2019 ed è diretto da Roland Joffè, gli interpreti principali sono: Emilie de Ravin, Leo Howard, Jeffrey Vincent Parise e Rose Bianco. Film per la televisione scritto in maniera molto intelligente riesce a creare suspence anche se molti momenti sono un po’ sfilacciati nel racconto e fanno fatica a reggersi in piedi da soli.

Amare per sempre/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock e Chris O'Donnell

Desideri proibiti, la trama

La vicenda di Desideri proibiti narra la storia di una donna che purtroppo non ha un facile rapporto con il marito, in quanto il sentimento che li univa si è spento. La donna di nome Brooke è spesso triste e malinconica a causa dell’atteggiamento freddo e distante del marito Stevens, i due coniugi sembrano ormai due sconosciuti e ciò non fa bene ad entrambi. Per cercare di cambiare le sorti di una vita sempre più piatta, i due decidono di stipulare un’assicurazione sulla vita di Stevens.

Driven il caso Delorean/ Su Rai 3 il film con Jason Sudeikis e Lee Pace

Il destino vuole che in questo frangente Brooke conosce Jake, un giovane molto attraente che si occupa di gestire la pratica assicurativa e tra i due nasce una passione clandestina. Per cercare di far durare a lungo il rapporto il giovane convince la sua amante di elaborare un piano molto complicato ma che assicuri loro la stabilità. Il macabro e oscuro piano prevede che il marito di Brooke sia ucciso in maniera che i due amanti possano impossessarsi della quota assicurativa. Brooke ingenua e innamorata non è a conoscenza che in realtà il perfido Jake ha in mente qualcosa di ancora più losco che potrebbe costarle la vita.

LEGGI ANCHE:

Disegno d'amore/ Su Canale 5 il film con Jane Seymour

© RIPRODUZIONE RISERVATA