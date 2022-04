Desireè, chi è l’ex compagna di Samuele Bersani/ “Ci siamo incontrati…”

Samuele Bersani dedicò un brano a Desireè: “Ci credevo di brutto e…”

Desireè è stata per molti anni la compagna del cantautore Samuele Bersani. A lei Bersani dedicò anche la canzone ”En e Xanax”. In un’intervista di qualche tempo fa, Samuele Bersani raccontò un aneddoto divertente proprio sul loro primo incontro. Infatti la prima volta che che si erano dati il primo appuntamento entrambi li presero due ansiolitici, lui lo Xanax e lei lo En. Al Corriere della Sera, il cantante aveva rivelato: “Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito. Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”. E poi ha aggiunto: “Ci avevo scritto anche un pezzo come ‘En e Xanax’, ci credevo di brutto dai… Gli unici due En e Xanax che conosco sono i miei, assieme dal 1966…”.

Era il 2013 quando Samuele Bersani si dichiarò follemente innamorato di Desireè. l’influenza di quella donna è presente e al tempo stesso avvolta in un alone di mistero. In un intervista rilasciata nel 2013 a Silvia Bombino, il cantautore di Cattolica spiega di come il testo prenda ispirazione da un incontro magico avvenuto nei giorni della morte del suo Maestro, Lucio Dalla: “La faccio breve: ho incontrato una persona a inizio marzo. Ero vicino a piazza Maggiore, sotto la casa di Lucio Dalla. Da quando è morto, al tramonto, trasmettono in filodiffusione le sue canzoni. Passava Cara, che a un certo punto fa: “e con quanto sentimento ti volti e guardi la mia spalla.” In quel momento ho incrociato lo sguardo di una ragazza, lungo abbastanza da notarla, ma non sufficiente da desiderarla ancora. E ho intuito la scintilla”, aveva raccontato.

Desireè è stata la musa ispiratrice di Samuele Bersani per un lungo periodo. Non conosciamo i motivi della separazione anche se Samuele Bersani aveva raccontato alcuni retroscena sul loro primo incontro. In un’intervista di qualche anno fa, Bersani rivelò: “Ci siamo incontrati un pomeriggio, e ci siamo raccontati molte altre cose. Ad esempio, lei mi ha detto: “Ti devo confessare che c’è stato un periodo della mia vita in cui facevo fatica a vincere l’ansia, soprattutto prima di dormire, quindi ho preso l’En”. Ho risposto: “Figurati, a me è successo lo stesso, solo che io prendevo lo Xanax”. Poi la sua battuta fulminante: “Allora io e te siamo En e Xanax”.

Samuele Bersani è stato da sempre riservato sulla sua vita privata. In questi anni non sono trapelate altre informazioni sull’identità della misteriosa Desireè. Non si è mai capito chi fosse e se come Samuele lavorasse nel mondo della musica. Al momento sembrerebbe che Bersani abbia un’altra compagna, Francesca che è riuscita a regalarle nuovamente la serenità.











