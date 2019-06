Desirée Maldera è incinta/ Due figli nello stesso anno: ma non sono gemelli!

Desirée Maldera è incinta per la seconda volta. Dopo pochissimi mesi dalla nascita di Giancarlo, il primogenito avuto dal marito Valerio Rampezzotti, l’ex di Temptation Island è nuovamente in dolce attesa. L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata tramite un post su Instagram. “Con la scusa che per il matrimonio di Chiara siamo tutte vestite carine colgo l’occasione per dirvi che anche questa volta mi riproduco. Sono come i conigli. Secondo bebè in arrivo ma tanto già mi avevate sgamata”, annuncia Desirée postando uno scatto sul suo profilo ufficiale insieme alla sue amiche che le toccano la pancia. Il piccolo Giancarlo è venuto al mondo lo scorso 2 gennaio e, facendo qualche rapido calcolo, l’influencer potrebbe “rischiare” di avere due figli nati nello stesso anno. Attualmente non si conosce il sesso del nascituro, proprio come la Maldera ci ha tenuto a ribadire. Dopo l’arrivo del primo figlio, il 19 gennaio la bionda si è sposata con il suo fidanzato, facendo impazzire gli estimatori per la lieta novella.

Desirée Maldera di nuovo incinta

Desirée Maldera dopo l’annuncio di essere incinta per la seconda volta, ha dovuto – come sempre – fare i conti con le critiche. “Il mio ginecologo mi ha detto che dopo un cesareo bisogna aspettare almeno qualche annetto per affrontarne un altro. Tu dopo pochi mesi riaprirai la ferita non è pericoloso non ti ha detto nulla al riguardo il tuo?”, domanda una utente. Per tutta risposta, l’ex di Temptation ha risposto di essere ribelle e di avere sempre fatto come le pare, per poi concludere: “Non smetto oggi!”. Per tanto disappunto, anche molte mamme a favore: “La mia ginecologa ha fatto esattamente come te ,quindi… Augurissimi e speriamo in una bella bionda come la mamma”. E ancora: “Dopo tre mesi dal primo cesareo ero incinta …sono viva!”, “Dopo 50g dal primo cesareo di nuovo incinta, una bella botta ma felicissima dipende da casi a casi”, “Ua mia cara amica ha fatto 2 cesarei in 13 mesi”, “Mia sorella ha 3 bimbe (3 cesari) nate con la differenza di 1 anno tra di loro. Non è mai successo nulla è lei sta ‘na bomba!”.

