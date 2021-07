Dest all’Inter?/ Calciomercato news, piace il giovane terzino del Barcellona

CALCIOMERCATO NEWS, DEST PER RIMPIAZZARE HAKIMI

Il calciomercato estivo pare essere ormai entrato nel vivo e tra le varie indiscrezioni emerse spunta anche quella riguardante il possibile approdo di Sergiño Dest all’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di trovare un nuovo terzino destro da qui alla fine della sessione in modo da rimpiazzare Achraf Hakimi, trasferitosi al Paris Saint-Germain da diversi giorni. Secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di Sport, l’Inter avrebbe dunque messo gli occhi su Dest, esterno ventenne acquistato dal Barcellona prelevandolo dall’Ajax nell’estate del 2020 per 21 milioni di euro. Lo statunitense nato in Olanda ha il contratto in scadenza solo nel giugno del 2025 ed ha una valutazione di circa 30 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt. Quello di Dest è soltanto l’ultimo nome accostato al club lombardo in questa prima parte del calciomercato e bisognerà vedere se i dirigenti interisti vorranno accelerare o meno la trattativa per questo calciatore nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO NEWS, CONCORRENZA STRANIERA

Le chances di vedere Sergiño Dest all’Inter potrebbero dunque crescere nei giorni a venire se le parti prenderanno contatto. Nella passata stagione Dest è riuscito a collezionare tre reti ed un assist vincente in 44 apparizioni complessive tra campionati e coppe con le maglie di Ajax e Barcellona. Tuttavia il terzino statunitense ha attirato su di sè non solo l’attenzione dell’Inter ma pure del Bayern Monaco, altra squadra sempre attenta ai giovani di talento del panorama internazionale.

