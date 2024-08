Per fortuna l’ente fiscale italiano ammette la detrazione della mensa scolastica 2024 per i costi sostenuti nel precedente anno (2023). A stabilirlo con esattezza è l’articolo 15, lettera e-bis del TUIR che permette di poter detrarre qualunque costo sia inerente alla frequenza di corsi di istruzione a patto che non siano universitari.

Per una famiglia italiana poter detrarre le spese scolastiche e scontare l’Irpef può permettere un grande sospiro di sollievo, soprattutto in questi tempi storici dove le difficoltà sono in costante aumento e in rincari rendono sempre più complesso l’arrivo alla fine di ogni mese.

Detrazione mensa scolastica 2024: quali spese inserire nel 730

La detrazione per la mensa scolastica può essere portata nel modello 730 del 2024 e beneficiare del 19% delle spese sostenute (inerenti alla frequenza della scuola d’istruzione) nell’anno fiscale scorso (2023). Di seguito ecco quali sono i costi detraibili:

Le spese sostenute per il servizio di mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, come ad esempio il pre e post scuola e l’assistenza al pasto; I costi in merito alle gite scolastiche e all’assicurazione della scuola; I costi per il trasporto pubblico; I contributi con al fine di ampliare l’offerta formativa come previsto dagli organi di istituto, come corsi di teatro e di lingua.

La spesa massima detraibile per ciascun studente o allievo prevede un tetto di 800€ per qualunque costo sostenuto per i 4 servizi sopra esposti.

I requisiti

Per inserire correttamente la detrazione della mensa scolastica 2024 per l’anno 2023 occorre soddisfare due requisiti: il primo riguarda la natura economica (il reddito percepito per nucleo familiare) e il secondo le scuole che sono ammesse.

La misura viene concessa alla detrazione massima verso i nuclei familiari che percepiscono fino a 120.000€. La detrazione man mano che il reddito familiare aumenta decresce progressivamente, fino alla soglia dei 240.000€ dove viene azzerata completamente.

L’altra condizione riguarda la tipologia di scuole ammesse. Rientrano tra i requisiti sia quelle statali che quelle paritarie private e degli enti locali, includendo anche:

Scuole materne;

Scuole elementari e medie;

Scuole superiori.

Come per qualunque altro bonus o detrazione fiscale, anche i costi sostenuti per la scuola vanno dimostrati con un metodo di pagamento tracciabile. Rientrano tra quelli accettati il bonifico bancario., il bollettino postale, il bancomat oppure le carte di credito.

Come compilarla nel 730

Affinché la detrazione della mensa scolastica 2024 sia riportata correttamente, è opportuno inserire il codice 12 nel 730 e compilare i righi da E8 a E10. Nella sezione “importo” va inserito il totale delle spese sostenute.

Attenzione a quelle spese convertite dal datore di lavoro come premi e già rimborsate, in quanto esse non possono essere portate in detrazione.