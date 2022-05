Devin scrive a mamma Lory Del Santo all’Isola dei Famosi 2022?/ L’appello in TV: “Spero nel miracolo”

Lory Del Santo spera nel messaggio del figlio Devin all’Isola dei Famosi

C’è un grande desiderio che Lory Del Santo ha espresso proprio in uno degli ultimi daytime dell’Isola dei Famosi 2022. La naufraga, che prosegue la sua avventura in Honduras tra colpi di scena, liti e difficoltà, sente la mancanza di una persona più di tutte: quella di suo figlio Devin. Motivo per il quale la Del Santo spera in qualcosa che lei definisce ‘un miracolo’, ovvero che suo figlio le scriva e si faccia sentire.

Proprio nel corso del daytime, dopo aver ricevuto un messaggio ma non da Devin, ha dichiarato: “Avrei voluto ricevere questo messaggio da Devin, mio figlio, ho pensato che forse l’Isola è un posto magico dove possono accadere dei miracoli. So che per lui è molto difficile essere dolce o carino”.

Lory Del Santo e il complicato rapporto col figlio Devin

I rapporti tra Lory Del Santo e suo figlio Devin, d’altronde, non sono idilliaci. Tempo fa, a Pomeriggio 5, la regista dichiarò: “Cos’è successo? Me lo chiedo anch’io. Il manuale dei perfetti genitori non esiste. Magari è il figlio che non è perfetto…” E aggiunse in un’altra occasione: “È un argomento difficile. Io ho fatto il possibile per essere disponibile ma si sbaglia sempre. Le esigenze di questi giovani sono diverse da quelle che noi vogliamo. Se ce l’ha con me? Io non lo so… Improvvisamente mi ha detto di cancellare il numero. Mi ha detto di cancellare anche la email. Mi ha detto che non mi avrebbe più risposto. Ho cancellato il suo numero ma ho quello dell’altro figlio, che vive con lui.”

