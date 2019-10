Di Francesco-Sampdoria, risoluzione consensuale/ I nomi per il nuovo allenatore

Eusebio Di Francesco e la Sampdoria, una storia che termina dopo appena sette giornate di Serie A. I blucerchiati sono in fondo alla classifica e l’ex allenatore della Roma non è riuscito ad invertire la rotta nonostante le premesse del pre-campionato, anche a causa della complicata situazione societaria ed a un mercato abbastanza scarno. La notizia delle ultime ore è l’accordo raggiunto tra l’entourage del tecnico e la dirigenza blucerchiata per la risoluzione del contratto triennale: secondo quanto riporta Sky Sport, manca solo l’ufficialità ma è cosa fatta. Di Francesco percepirà una delle tre annualità di stipendio previste dal contratto, circa 1,8 milioni di euro. Resta da valutare il suo sostituto, sono parecchi i nomi che circolano attorno l’orbita blucerchiata: l’allenamento in programma domani sarà diretta da Marcello Cottafava, tecnico della Primavera doriana, o da Angelo Palombo, membro dello staff tecnico.

DI FRANCESCO-SAMPDORIA, E’ ADDIO: I NOMI PER LA SOSTITUZIONE

Attesa la comunicazione ufficiale nel corso delle prossime ore sulla rescissione consensuale tra Eusebio Di Francesco e la Sampdoria, ora la dirigenza blucerchiata è al lavoro per individuare il suo sostituto. Sfumata l’ipotesi Stefano Pioli, diretto sulla panchina del Genoa per il dopo Aurelio Andreazzoli, sono almeno cinque i profili sondati da Massimo Ferrero: il sogno è Rino Gattuso, reduce dall’avventura al Milan, difficile così come Claudio Ranieri. Da non scartare le strade che portano a Gianni De Biasi ed a Luigi Di Biagio, reduci rispettivamente dalle esperienze come ct di Albania e Italia Under 21. In pole c’è Beppe Iachini, che ai microfoni di Sampnews24 non si è sbilanciato: «Se ci sono stati contatti con la Sampdoria? Mi dispiace, ma al momento non posso dire niente». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: oltre all’esonero imminente di Marco Giampaolo al Milan, la Doria è pronta al cambio in panchina…

