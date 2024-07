GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: GRANDE BATTAGLIA A SPA!

Eccoci giunti a uno dei momenti più affascinanti della stagione, il Gran Premio del Belgio 2024 sul meraviglioso circuito di Spa Francorchamps, dove attendiamo in particolare la battaglia per la griglia di partenza Formula 1 e per la pole position dal momento che oggi, sabato 27 luglio, è il giorno delle qualifiche. Dobbiamo subito precisare che, sul tracciato che si snoda fra le colline delle Ardenne, superare in gara non è mai stato un problema, tuttavia partire davanti a tutti a Spa potrebbe comunque essere prezioso, non fosse altro che per limitare i possibili rischi alla prima curva, che è a gomito e molto vicina alla linea di partenza.

La pole position potrebbe quindi evitare eventuali guai che spesso nella storia si sono verificati alla partenza a Spa, che saranno invece inevitabili per Max Verstappen, penalizzato di dieci posizioni; questo elemento potrebbe aggiungere ulteriore pepe alla già rovente lotta per la griglia di partenza Formula 1 in un periodo nel quale le gerarchie non sono più così definite, per merito soprattutto della crescita esponenziale da parte della McLaren, che comincia a mettere paura anche alla Red Bull. Essendo però di sabato, vogliamo parlare soprattutto della lotta per la pole position, che in questo 2024 ci parla di una stagione finora nettamente divisa in due.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: UNA STAGIONE DIVISA IN DUE

In effetti, fa impressione pensare al fatto che appena un paio di mesi fa parlavamo dei record che Max Verstappen stava stabilendo in termini di numeri di pole position sulla griglia di partenza Formula 1. Per la precisione, furono sette consecutive dal debutto in Bahrain fino a Imola, otto contando anche Abu Dhabi 2023, in entrambi i casi record storico eguagliato per l’olandese, come striscia di inizio stagione a pari merito con Alain Prost e come pole consecutive insieme ad Ayrton Senna. Ebbene, in seguito ci sono stati altri sei GP e Max Verstappen ha aggiunto una sola altra pole position in Austria.

Non solo: le restanti cinque sono state suddivise addirittura fra tre scuderie differenti. La prima pole position sfuggita a Verstappen fu quella fondamentale per il successo casalingo di Charles Leclerc a Montecarlo con la Ferrari, successivamente invece sono saliti in cattedra in modo speciale per la griglia di partenza Formula 1 i britannici George Russell e Lando Norris con due pole position a testa. Il pilota Mercedes è partito davanti a tutti in Canada e Gran Bretagna, quello McLaren in Spagna e Ungheria, oggi invece che cosa succederà a Spa Francorchamps?