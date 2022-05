Diabete di tipo 1, malattia Luigi Strangis di Amici 21/ Cos’è? “Devo controllarmi e…”

Luigi Strangis ha il diabete di tipo 1: cos’è?

Ormai è ben noto ai fan di Amici 21 che il vincitore di questa edizione, Luigi Strangis, ha il diabete. Il cantante a 16 anni ha scoperto di essere affetto da diabete di tipo 1 e da allora è costretto ad assumere insulina. Lo fa attraverso un dispositivo che la inietta automaticamente quando ne ha bisogno, in modo da prevenire svenimenti o conseguenze più importanti. In questa patologia, che è una malattia del metabolismo provocata dalla mancanza o insufficienza grave di insulina, incide molto anche l’umore.

È stato lo stesso Luigi, in uno dei daytime di Amici 21, a rivelare di dover mantenere sempre la calma e non lasciarsi andare a sbalzi d’umore improvvisi e importanti perché potrebbero incidere sulla glicemia.

Luigi Strangis e il diabete: “Ho imparato ad accettarlo ma…”

Luigi Strangis si è spesso confidato sulla sua malattia durante l’avventura ad Amici 21. Il cantante ha rivelato di avere il timore dei controlli: “Ho l’ansia di andare dal medico, ho paura che mi dicono delle cose… A volte so di essere a rischio svenimento“, ha spiegato. In una recente intervista a FQ Magazine ha raccontato che oggi riesce comunque a conviverci con tranquillità: “Ho imparato ad accettarla ad andare avanti e a non buttarmi giù. Oggi mi guardo allo specchio e mi dico: che ti frega di cosa dicono gli altri, la sincerità paga sempre.” E ha ancora aggiunto: “A me non pesa il diabete, devo controllarmi. A modo mio magari, ma cerco di stare sempre rilassato“.

