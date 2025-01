Diabete mellito, cause della malattia che ha ucciso Bettino Craxi

Il diabete mellito è una patologia comune che purtroppo ha avuto la sfortuna di conoscere anche l’ex leader del Psi Bettino Craxi, morto nel 2000 ufficialmente a causa di un arresto cardiaco che gli è costato la vita. Craxi, oltre al diabete mellito, era afflitto anche da altro genere di patologie, come gotta e cardiopatia, che potrebbe aver giocato un ruolo decisivo per la sua dipartita.

Come spiegato da Melania Rizzoli, che era il medico personale oltre che amica di Bettino Craxi, il politico avrebbe perso la vita per un arresto cardiaco mentre si trovava da solo in una camera da letto: “Bettino era morto due ore prima a causa di un arresto cardiaco fulminante, che gli aveva spezzato il fiato e la voce, e non gli aveva dato scampo, né il tempo e la forza per chiamare e chiedere aiuto“.

Diabete mellito, sintomi e cure della patologia

La patologia nel corso degli anni ha colpito sempre più persone in Italia e nel mondo, e la brutta notizia per chi è afflitto dal diabete mellito è che ad oggi purtroppo non esiste ancora una cura specifica. E’ possibile contrastarla adottando un certo stile di vita, fatto di dieta specifica e ovviamente attività fisica con il quale la speranza è quella di evitarne la diffusione. Per quanto riguarda i pazienti che soffrono di diabete mellito 1 si possono trattare con l’insulina (anche per i pazienti afflitti da diabete mellito 2). Le cause possono essere anche ereditarie, oltre a uno stile di vita errato che può favorirne l’insorgenza specialmente in determinati soggetti.

Manuale Msd ha spiegato nel dettaglio: “L‘insulina è necessaria per tutti i pazienti con diabete mellito di tipo 1 perché non ne producono (a causa della distruzione delle cellule beta del pancreas) e svilupperanno chetoacidosi senza di essa”. Molti personaggi noti hanno rivelato nel corso degli anni di fare i conti con questo genere di patologia, lo stesso diabete mellito del quale soffriva anche Bettino Craxi.