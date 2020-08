Diaco, boom di ascolti con Io e Te/ “Ma è incredibile assente l’anno prossimo in Rai”

Pierluigi Diaco conquista un altro successo. Gli ascolti di Io e Te, la trasmissione condotta su Rai 1 ogni giorno a partire dalle 14, continuano a salire e proprio ieri, 19 agosto, hanno raggiunto un nuovo record. Stando, infatti, a quanto fa sapere Francesco Fredella su Liberoquotidiano.it, “Il suo “Io e Te” con ospite Giampiero Mughini ha fatto il secondo record stagionale con 12.3 %e 1.478,000 di media.” Un risultato molto importante, che avrebbe fatto preoccupare la concorrenza. Successo che però cozza con quanto accadrà nella prossima edizione al conduttore. “Eppure Diaco, che da lunedì torna al timone di Non stop news su RTL102.5 al mattino, non è in palinsesto nella prossima stagione.” viene, infatti, fatto notare. Come mai?

Pierluigi Diaco, perché è assente dai palinsesti Rai?

Dell’assenza di Pierluigi Diaco dai palinsesti della prossima stagione della Rai si è parlato anche alcune settimane fa, eppure ancora oggi non sorgono motivazioni concrete e comunque valide a questa mancanza. Io e Te, d’altronde, si configura come un programma molto apprezzato dal pubblico a casa – vedi appunto gli ascolti – soprattutto per i suoi toni sempre pacati e cordiali. Di fronte a tali dati è dunque sconcertante scoprire che non sia arrivata ancora conferma per Io e Te di Pierluigi Diaco. D’altronde il conduttore ha preferito non proferire parola sulla vicenda, dedicandosi anima e corpo alle ultime puntate che lo attendono: la trasmissione andrà infatti in onda fino al 4 settembre.



