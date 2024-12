Risale a molti anni fa il debutto di Pierluigi Diaco in tv come giornalista e grazie al suo talento è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo, anche nei panni di conduttore. Tanto è il successo che ha conquistato nel corso della sua carriera collaborando con importanti quotidiani e lavorando sul piccolo schermo e in radio. Per molti anni ha lavorato anche al fianco di Maurizio Costanzo nel Maurizio Costanzo Talk e nel Maurizio Costanzo show e dal 2022 è al timone di BellaMa’, la trasmissione va in onda su Rai Uno e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Per quanto riguarda la sua sfera personale, il noto giornalista e conduttore è sempre stato molto riservato, preferisce infatti mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Sappiamo però che nel 2017 è convolato a nozze con il giornalista Alessio Orsingher, a celebrare il rito civile è stato Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha avuto un ruolo molto importante nella vita di Pierluigi Diaco, lui stesso in passato ha fatto sapere che erano legati da una comune amicizia e affetto, per lui oltre che un mentore è stato anche un grande amico.

In più occasioni Pierluigi Diaco ha dedicato parole speciali e piene d’amore al marito, a detta sua ha cambiato la visione che aveva dell’amore. In un’intervista concessa nei mesi scorsi al settimana Chi ha fatto sapere che Alessio Orsingher gli ha insegnato cos’è l’amore, lui associava questo sentimento alla conquista e prima di lui non aveva mai costruito un rapporto solido. Il giornalista ha poi rivelato che il marito lo ha preso per mano e gli ha fatto capire quanto fosse bello costruire uno spazio e un territorio sentimentale comune.

In passato Pierluigi Diaco ha affrontare un periodo molto delicato della sua vita a causa delle depressione, quando conduceva ‘Io e te’ svelò di aver fatto un percorso per superare quel male interiore. Ha raccontato di essere andato dal neurologo e di aver fatto analisi, sia individuale che di gruppo. Il giornalista disse anche che i mali dell’anima non devono essere sottovalutati e vanno curati con gli specialisti.