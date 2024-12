Il cambiamento climatico? Potrebbe essere letteralmente bloccato con i diamanti, ma ad un prezzo salatissimo. E’ questa l’ultima teoria di alcuni scienziati, riportata da LiveScience, secondo cui spargere della polvere di diamante nell’atmosfera permetterebbe di bloccare appunto il riscaldamento globale che si è venuto a creare dalla rivoluzione industriale, facendo quindi “guadagnare un po’ di tempo” all’uomo. Sembrerebbe fantascienza ma è realtà visto che stando alla ricerca in questione, bisognerebbe sparare circa 5,5 milioni di tonnellate di diamanti nella stratosfera ogni anno. Tale processo permetterebbe di raffreddare il pianeta di 1,8 gradi Fahrneit, compensando quindi il riscaldamento globale.

Questa proprietà “raffreddante” la si deve agli stessi diamanti, le cui gemme sono riflettenti e quindi farebbero rimbalzare i raggi solari invece che permettere agli stessi di arrivare sul nostro pianeta. Sono tanti coloro che stanno cercando di risolvere il problema del cambiamento climatico e del riscaldamento e fra questi anche la geoignegneria, che sta aguzzando l’ingegno per individuare nuovi metodi per fare in modo che la quantità di energia solare che raggiunge la terra sia ridotta.

DIAMANTI E RISCALDAMENTO GLOBALE: COSA E’ EMERSO

Sandro Vactioni, ricercatore in fisica atmosferica sperimentale presso lo Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo (ETH Zurich), nonché coautore dello stesso studio sui diamanti, ha spiegato che “È un argomento molto controverso. Ci sono molti scienziati che vogliono proibire di fare ricerca, anche solo di ricerca, sull’argomento”. Fra i metodi segnalati in passato, quello di utilizzare delle minuscole particelle di acqua, i cosiddetti aerosol, che possono riflettere i raggi solari nello spazio dopo essere state iniettate nella stratosfera (ad una distanza compresa fra i 12 e i 50 km dalla terra).

Grazie a questo escamotage le particelle acque rimarrebbero nell’atmosfera per un anno, prima di ricadere sulla terra. Si tratta di un metodo che trae ispirazione dal funzionamento dei vulcani, visto che spesso e volentieri, dopo le grandi eruzioni, viene emessa una nube di anidride solforosa che viene poi convertito in acido solforico e si trasforma poi in aerosol di solfato che riflette la luce del sole impedendo quindi di raggiungere la Terra.

DIAMANTI E RISCALDAMENTO GLOBALE: E’ FATTIBILE?

Questa idea è stata presa in considerazione in passato, ma si rischierebbe di riscaldare la stratosfera con conseguenze importanti sulle perturbazioni che si verificano sul nostro pianeta: di conseguenza si innescherebbe una reazione violenta e incontrollata. Ecco perchè si è optato per i diamanti, che non hanno effetti particolari sulla stratosfera ne altre controindicazioni, anche perchè queste polveri hanno la capacità di assorbire il calore e non di rimandarlo nello spazio.

Il problema principale è rappresentato dai costi, ben 175 trilioni di dollari per 65 anni, tenendo conto anche dei numerosi velivoli necessari per la distribuzione. Chissà che alla fine non si decida comunque a tentare questa opzione drastica: il costo economico dei diamanti supera quello del cambiamento climatico? Forse no.