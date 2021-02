Diana Agosti, moglie Antonio Catricalà/ “Nessun biglietto d’addio e..”

Diana Agosti è la moglie o, meglio, vedova di Antonio Catricalà, ex garante antitrust morto suicida oggi 24 febbraio 2021, la donna che proprio in queste ore sta cercando di mettere insieme quelle che sono le ultime ore e le preoccupazioni del marito. Proprio la Agosti, infatti, nelle scorse ore ha confermato di non aver ricevuto e trovato alcun biglietto di addio da parte del marito e ha rivelato anche che in questi giorni era preoccupato per via di un problema al cuore che era sotto osservazione da parte dei medici. Questo lo ha portato al suicidio e a lasciare la moglie e le sue due figlie? Al momento sembra la pista più plausibile anche se le indagini continuano mentre la moglie, classe 1959, deve fare i conti con questo tragico dolore. I due si erano incontrati proprio grazie al loro amore e al loro impegno politico nei corridoi della Presidenza del Consiglio.

Diana Agosti, moglie e vedova di Antonio Catricalà, chi è e cosa fa nella vita?

Diana Agosti è entrata a Palazzo Chigi nel 1984 dopo aver conseguito una laurea Magistrale in Scienze Politiche e aver preso un master in Marketing. La manager è arrivata subito in politica dopo la vittoria di un concorso e presto da consigliere alla Direzione generale della proprietà letteraria, approda al suo primo incarico di direzione del Servizio convenzioni per l’informazione e l’editoria vincendo un altro concorso nel 1999. La sua carriera è andata sempre avanti, in un crescendo continuo che oggi l’ha portata alla poltrona di capo Dipartimento per le Politiche Europee, ruolo che ricopre ormai da sette anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA