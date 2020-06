Diana Del Bufalo via da Instagram/ L’ultimo messaggio “State sbagliando tutto. Addio”

Pubblicità

Il profilo Instagram di Diana Del Bufalo è stato cancellato definitivamente o temporaneamente sospeso? Il mistero continua. Se si cerca il profilo dell’attrice, infatti, su Instagram, risulta cancellato, ma perchè tale decisione da parte dell’ex allieva della scuola di Amici? La decisione di abbandonare i social sarebbe arrivata dopo le polemiche degli scorsi giorni. Diana, infatti, sempre nel mirino degli haters, dopo l’ennesima critica per aver pubblicato le immagini di una cena con la madre in un momento di difficoltà, aveva risposto per le rime. “Voi non sapete niente. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una str***a egoista. Non sapete niente. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario misero, della loro vita noiosa e criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio”, aveva scritto.

Pubblicità

DIANA DEL BUFALO SPARISCE DAI SOCIAL, PERCHE?

Le critiche degli haters hanno dunque spinto Diana Del Bufalo a dire addio ad Instagram. Il suo profilo è scomparso da diversi giorni e i motivi che l’avrebbero spinta a prendere tale decisioni non sono chiari. Anche sbirciando sui profili degli amici Cristiano Caccamo e Andrea Dianetti non arrivano indizi sul perchè l’attrice abbia preso una tale decisione. Durante la quarantena, Diana ha trascorso le sue giornate regalando ai fans dirette condivise proprio con Andrea. Gli haters, tuttavia, hanno spesso criticato la De Bufalo che, nel suo ultimo sfogo, aveva deciso di rispondere per le rime. “Ho il dovere di fare quello che cavolo mi pare, è chiaro a tutti?”, aveva replicato. Diana, dunque, tornerà su Instagram o il suo sarà un addio definitivo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA