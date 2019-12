Diana e Stefano / “Devo perdere 20kg, abito da sposa non entra” (La Porta dei Sogni)

Diana e Stefano devono sposarsi il prossimo giugno ma lei deve perdere peso perché l’abito da sposa che le hanno imprestato non entra. Si rivolge a La Porta dei Sogni per chiedere aiuto a Mara Venier. “Mi sto per sposare, abbiamo fissato la data per il 12 giugno”, racconta Diana. “E’ una buona data”, commenta Mara Venier, “I soldi sono pochi, noi vogliamo risparmiare il più possibile ma per fortuna la mia famiglia e le mie amiche mi sono vicine”, spiega Diana. Il suo sogno è sposarsi con Stefano e poter indossare l’abito che le hanno prestato. Il problema, però, è rappresentato dal peso in eccesso: “Ho già perso tredici chili per entrare in questo vestito ed ho solo sei mesi. Io sono una 52 ma quella è una 48 devo buttare giù 20 chili”. “Lo vedo tanto piccolo”, dice Mara Venier. La conduttrice non sa se può aiutare Diana e Stefano a coronare il loro segno ma in aiuto di Diana sta per arrivare Enrico Brignano. Il comico ha una sorpresa per lei: un nuovo abito da sposa. E’ giunto il momento di indossarlo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA