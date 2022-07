Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ Il primo incontro in radio, poi…

Diana Poloni, con lei Francesco Renga ha ritrovato la serenità

Diana Poloni è la fidanzata di Francesco Renga, ovvero colei che ha fatto battere di nuovo il cuore al cantante dopo la relazione con Ambra Angiolini. Chef e ristoratrice bresciana, a lei ha dichiarato la canzone “Aspetto che torni”. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Diana Poloni? Innanzitutto che ha conosciuto il cantante subito dopo la fine della storia tra lui e la conduttrice Ambra Angiolini. Diana è stata vicina a Francesco Renga nel momento più buio, quando l’artista forse non credeva più all’amore. In ogni caso, la loro storia andrebbe avanti da oltre quattro anni, i due tuttavia sono usciti allo scoperto abbastanza recentemente. In passato, forse, sono rimasti abbottonati per evitare di avere i riflettori del gossip puntati addosso.

Diana Poloni, da amica a fidanzata di Francesco Renga

Come dicevamo, la chef lombarda è entrata nella vita di Renga nel momento più difficile. All’epoca, infatti, il cantante originario della Sardegna, stava uscendo dalla storia con Ambra Angiolini, ex compagna e madre dei suoi figli. La coppia sembrava vivere un amore spettacolare, almeno dal punto di vista dei fan, ma nel 2015 le divergenze tra i due sono diventate insostenibili. Tra Diana Poloni e Renga, invece, non è stato subito colpo di fulmine. Diana e Francesco si sono conosciuti casualmente in una radio e da quel giorno sono diventati buoni amici. Poi, con il passare del tempo, il rapporto si è trasformo in una storia d’amore, tra telefonate infinite, rincorse ed emozioni.

