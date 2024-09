Diana Poloni, chi è la fidanzata di Francesco Renga: insieme dal 2015

Francesco Renga è una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano e vanta una carriera ricca di successi, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Dopo la fine della storia d’amore con Ambra Angiolini, il cantante ha ritrovato l’amore al fianco di una nuova fidanzata? Riavvolgendo il filo e tornando indietro di diversi anni, il pubblico ha incora impressa nella mente e nel cuore la relazione con la celebre conduttrice e showgirl, dalla quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo.

La coppia è stata insieme per ben 11 anni, per poi dirsi addio ed ufficializzare la rottura nel 2015 ma conservando un clima di serenità e di armonia in famiglia per il bene dei loro figli. Da quel momento in poi, Francesco Renga ha ripreso in mano la propria vita e ha conosciuto colei che ormai da circa 9 anni è la sua nuova fidanzata: Diana Poloni. Anche lei è di Brescia, la stessa città dove è cresciuto il cantautore, e farebbero coppia fissa dal 2015 pur mantenendo segreta la relazione per diverso tempo.

Francesco Renga, la curiosità sulla canzone dedicata a Diana Poloni

Francesco Renga e la fidanzata Diana Poloni sarebbero usciti allo scoperto soltanto nel 2019, quando decisero di pubblicare sui social uno scatto di coppia. Da quel momento le manifestazioni d’amore social sono aumentate pur rimanendo lontani dal mondo del gossip; entrambi sono infatti estremamente riservati, ancor più per il cantante dopo la fine della storia d’amore con Ambra Angiolini finita spesso sotto i riflettori.

Il cantautore, inoltre, per la fidanzata Diana ha anche in parte dedicato il brano Aspetto che torni presentato in gara al Festival di Sanremo nel 2019. “Questa canzone racconta il momento che sto attraversando nella mia vita: i 50 anni, una nuova compagna, una famiglia diversa, la salute di mio padre“, aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera nel 2019, durante la quale aveva anche aggiunto ulteriori dettagli sulla carriera professionale della fidanzata: “Diana si occupa di risorse umane in un’azienda del settore distributori automatici“.

