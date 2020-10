Diane Cilento, ex moglie Sean Connery/ La prima signora Bond morta nel 2011

Sean Connery, uno degli ultimi, grandi divi del cinema mondiale, si è spento oggi, 31 ottobre, a 90 anni. Una vita intera quella dell’attore scozzese dedicata totalmente alla recitazione che gli ha permesso di conquistare l’affetto del pubblico in tutto il mondo. Oltre ad aver avuto una carriera straordinaria, l’attore ha avuto anche un’intensa vita privata. Prima di sposare, la pittrice Micheline Roquebrune, Sean Connery, nel 1962 ha sposato l’attrice australiana Diane Cilento. Dall’amore tra i due attori è nato un figlio, Jason che ha scelto di seguire le orme dei genitori diventando a sua volta attore. L’amore tra Sean Connery e Diane Cilento è durato poco più di dieci anni, ma anche negli anni successivi, l’attrice, morta nel 2011, è sempre stata accostata a Sean Connery nonostante il tentativo di spiegare, più volte, di non essere stata solo la signora Bond.

DIANE CILENTO NON ERA SOLO L’EX MOGLIE DI SEAN CONNERY