Dick Van Dyke/ Sapevate che in Mary Poppins ha interpretato due personaggi?

Dick Van Dyke è uno degli attori protagonisti di Mary Poppins, il film campione di incassi considerato oramai un cult della cinematografia mondiale. Il film, che racconta la storia della nanny piombata dal cielo con tanto di ombrellino, vede tra gli attori protagonisti anche il comico, showman e attore statunitense che in pochi sanno ha recitato in ben due ruoli distinti. Tutti lo ricordano per Bert lo spazzacamino, ma in realtà il comico americano ha prestato il volto anche a Dawes, l’anziano banchiere. Un ruolo che però Dyke non ha avuto facilmente visto che in occasione dell’uscita del nuovo film dedicato a Mary Poppins ha rilasciato una serie di dichiarazioni che tanto hanno fatto discutere. L’attore, infatti, durante lo speciale “Mary Poppins Returns: Behind the Magic – A Special Edition of 20/20” ha rivelato: “ho pagato per recitare in Mary Poppins!”.

Dick Van Dyke: “accordo da 4000 dollari con Walt Disney”

Una notizia choc, verrebbe da dire, sentendo quando rivelato a distanza di tantissimi anni da Dick Van Dyke circa il suo ruolo nel film cult “Mary Poppins”. Bert lo spazzacamino, infatti, questo il ruolo interpretato nel film vincitore di cinque premi Oscar, in realtà ha interpretato anche il ruolo del vecchio banchiere Dawes, un ruolo che gli sarebbe costato caro stando a quanto ha dichiarato lo stesso attore. Dick, infatti, ha raccontato che ha dovuto pagare Walt Disney di ben 4000 dollari per avere il lasciapassare per interpretare l’anziano banchiere che tossiva e cantava. Un accordo economico quello tra l’attore e comico americano e la multinazionale statunitense che ha soddisfatto le aspettative della casa di produzione, visto che l’attore si è confermato perfetto nel ruolo del banchiere Dawes. Il successo di Dick è andato ben oltre il film Mary Poppins; l’attore, infatti, è stato protagonista del The Dick Van Dyke Show e ha continuato a lavorare per il grande schermo.

