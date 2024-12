Massimiliano Gallo chi è? Carriera, genitori e vita privata dell’attore di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso

Sarà ospite nel salotto di Francesca Fialdini Da noi…a ruota libera Massimiliano Gallo e sicuramente fornire delle piccole anticipazioni su Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso che lo vede nei panni del protagonista, ma Massimiliano Gallo chi è? Figlio d’arte nato dalla relazione del cantante Nunzio Gallo con l’attrice Bianca Maria Varriale, l’attore è nato a Napoli il 19 giugno del 1968 ed ha debuttato a teatro a soli 5 anni. Dopo il diploma di maturità e si iscrive in Lettere Moderne ma abbandona l’università dopo pochi esami.

La sua carriera come attore inizia in coppia con il fratello Gianfranco mentre il primo progetto importante a cui prende parte è nel 2005 con un piccolo ruolo nel film Cefalonia ma il successo e la consacrazione arriva nel 2008 con Fortapasc e da allora non si è più fermato recitando in Mine Vaganti ed altri film per il cinema e sbarcando anche in televisione in fiction di successo come I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni-Sostituto Procuratore fino all’attuale Vincenzo Malinconico.

Il successo e il riconoscimento del pubblico per Massimiliano Gallo è arrivato dopo tanti anni di gavetta e per questo in una recente intervista ad Oggi l’attore partenopeo si è tolto qualche sassolino dalle scarpe rivelando: “Vado a Roma per un grande progetto della Rai. Non faccio in tempo ad arrivare, che il responsabile del casting mi congeda: ‘Massimiliano, che bello che sei venuto, allora ci vediamo…’. E io: ‘Come ci vediamo? Devo fare il provino, mi avete mandato una sinossi, l’ho imparata’. E lui: ‘Che ti devo dire, è tutto fatto'” E poi ha aggiunto: “La Rai per legge deve fare i provini ma c’è stata un’epoca in cui i protagonisti venivano scelti a prescindere dal merito. Io, però, ero convinto che ce l’avrei fatta. Le carriere si giudicano nel tempo”. Ed alla fine la sua convinzione è diventata realtà. Sempre nell’intervista Gallo ha aggiunto come interpreta lui il successo: “Ci sono attori ‘salottieri’ che hanno girato 50 fiction in due anni, e poi, quando sono spariti i loro padrini politici, non hanno più fatto una posa. Se parliamo di successo, io penso a Gianni Morandi: mette insieme cinque generazioni, rimarrà nella storia. Nel mio piccolo, aspiro a quella cosa lì”.