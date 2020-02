Diego Abatantuono/ In arrivo qualche frecciata alla politica italiana? (Sanremo 2020)

L’attore e comico Diego Abantantuono calcherà in esclusiva il palco di Sanremo 2020 in veste di ospite nel corso dell’ultima serata, l’8 febbraio 2020. Le aspettative sulla performance sanremese di Abatantuono sono alte, si pensa che nulla sarà off limits, neanche la politica italiana. Insieme a lui il conduttore e padrone di casa di Sanremo, Amadeus. L’attore e comico sarà ospite anche per presentare il suo nuovo film La mia banda suona il pop, in uscita il 20 febbraio. Un ritorno per il comico sul palco dell’Ariston: nel 1982, infatti, Abatantuono fu protagonista a Sanremo e cantò il brano Eccezzziunale…Veramente, colonna sonora del noto film. Era un po’ di tempo che Diego Abatantuono non tornava in televisione. Il suo ritorno alle scene televisive avviene dopo la prima del programma Enjoy – Ridere fa bene su Italia 1, la cui prima puntata è andata in onda il 2 febbraio. Da qui la decisione di accettare di essere ospite di Sanremo. Finora le recensioni sulla prima puntata del programma non sono state positive.

DIEGO ABATANTUONO, DA ENJOY – RIDERE FA BENE A SANREMO 2020

Aldo Grasso, storica penna del Corriere della Sera, ha stroncato lo show che ha messo in discussione l’approccio dei conduttori. A suo parere è chiaro che lì non si divertano né i conduttori né il pubblico. Durante un’intervista al Corriere della Sera del 26 gennaio, Diego Abatantuono ha raccontato molto di più sul programma di Italia Uno condotto da Diana Del Bufalo. A sfidarsi dei giovani e sconosciuti comici italiani che dovranno convincere il giudice in studio, il pubblico. Il ruolo di Abatantuono sarà quello di influenzare il pubblico nei suoi giudizi sulle performance. Durante l’intervista non ha mancato di parlare del suo passato al cinema e dei suoi ben 100 film girati nel corso degli anni precisando che ne va fiero ma che vuole cambiare pagina. Sui set si è sempre trovato bene, ha dichiarato, anche se ha detto come spesso la vita sul set abbia orari difficili. Tra gli aneddoti più divertenti che ha raccontato c’è stato il fatto che il regista, Vanzina, avesse capito che un buon comico la mattina non si può alzare troppo presto visto che da infelice e assonnato non farebbe ridere nessuno se non alla tarda mattinata o nel pomeriggio. A I Lunatici su Rai Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio il 3 febbraio Abatantuono ha discusso anche del peso della sua ospitata a Sanremo e di come sia importante per i comici fare satira. Durante questa intervista ha anche parlato dell’eventualità di girare una terza parte di Regalo di Natale, uno tra i film che più ha amato.

