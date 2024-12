C’è anche il mitico Diego Abatantuono tra gli ospiti di Raiduo con Ale e Franz. L’attore, comico e drammatico, porta tutta la sua leggerezza nella prima serata di Raidue, dove regalerà momenti di spasso e perché no anche di riflessione. Impegnato tra tv, cinema e teatro, Diego continua a mettersi alla prova, perché il lavoro, la sua passione, viene al primo posto, assieme alla famiglia naturalmente. Nel 1984, l’attore ha sposato Rita Rabassini, con la quale ha messo al mondo la figlia Marta; succcessivamente ha avuto altri due figli, Matteo e Marco, con Giulia la sua attuale compagna.

Guai a chi glieli tocca, perché per Diego Abatantuono i figli sono stati – e saranno sempre – la priorità principale. “Il mio fiore all’occhiello è non avere il rimpianto dei figli. Sento spesso dire la frase abbastanza comune che un uomo di carriera ha avuto il rimpianto di non aver vissuto a pieno il rapporto coi figli. Io quel rimpianto lì non ce l’ho e ti dico che non riesco ad andare a letto se so di aver discusso con uno dei miei figli”, racconta in una bellissima intervista rilasciata a Fanpage.

Diego Abatantuono e il rapporto coi figli: “Se litigo con uno di loro…”

Se c’è una discussione in famiglia, dev’essere risolta. Questa è la regola che Diego Abatantuono si autoimpone. In realtà, più che una regola è una necessità: “Perché non posso andare a letto con un magone. E questa attenzione, ovviamente, ce l’ho coi nipoti”, assicura ancora l’attore di Mediterrano. “Io ho un affetto sproporzionato per loro e sono fantastici perché hanno dei genitori fantastici”, sottolinea orgoglioso.

Insomma, l’ideatore di Colorado Caffè e interprete di commedie e film che hanno fatto la storia del cinema italiano, se pensa al successo pensa soprattutto ai suoi affetti più cari. “Ho avuto un cu*o pazzesco su questo aspetto. Ho dei figli che lavorano e che sono contenti, in un mondo di mer*a come questo, mi sembra la prima cosa”, le amorevoli parole di Diego.

