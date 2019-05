Diego Fanzaga, chi é?/ Tra gaffes e smentite (L’Eredità Torneo Supercampioni)

Sono trascorsi pochi mesi dalla sua sconfitta, ma Diego Fanzaga è pronto a ritornare in tv e a quel programma che gli ha permesso di vincere oltre 162 mila euro. Sarà infatti fra i concorrenti del Torneo dei Supercampioni dell’Eredità, che impegnerà il piccolo schermo di Rai 1 da oggi, lunedì 27 maggio 2019. Ultima settimana per il programma condotto da Flavio Insinna e una nuova opportunità per Diego di riprendere il titolo che gli è stato strappato al triello, a causa di un errore. La popolarità di Fanzaga intanto non è mai scemata: il ragazzo continua a essere uno dei volti più apprezzati sui social, tanto che è riuscito a crearsi un suo fandom che segue ogni sua mossa. In realtà sembra che l’ex campione abbia scelto di abbandonare i contatti virtuali ormai da due mesi, dato che il suo ultimo post risale a inizio marzo.

DIEGO FANZAGA, IL SILENZIO SOCIAL

Il periodo coincide tra l’altro con le sue ultime ospitate in tv, fra cui ricordiamo il chiarimento avvenuto a Vieni da me per smentire la bocciatura a un esame universitario. Incalzato da Caterina Balivo, il campioncino ha rivelato invece di non essersi proprio presentato in sede. Tutta “colpa” delle ospitate in tv? Del resto la conduttrice ha scelto di averlo al suo fianco come ospite fisso per diverse puntate. Un fuoriclasse che con la sua ironia è riuscito a conquistare il pubblico italiano: Diego Fanzaga ha fatto parlare di sé sia in positivo che in negativo. Al centro le sue gaffes, che spesso lo hanno messo al centro dei riflettori dell’ironia e che gli hanno permesso di sfornare perle come quell’incredulo “è ancora viva?” riferito a Carla Bissi. Un fascino da vendere e che ha colpito duramente il pubblico femminile, pronto a seguirlo sui social e a tifare per la sua vittoria finale.

IL CONCORRENTE AMATO E ODIATO

Di successi Diego ne ha collezionati davvero tanti a L’Eredità, tanto che è riuscito a rimanere imbattuto a lungo. Poi però qualcosa è cambiato, anche nella mente degli spettatori più sospettosi. Sempre pronti a gridare al complotto, gli haters del momento hanno iniziato a dubitare dell’effettiva bravura di Fanzaga. Alcuni all’epoca hanno chiesto persino che venisse fermato, prima di riuscire a superare soglie vertiginose in termini di premio in denaro. Voci negative che sono aumentate anche quando lo scorso marzo il conduttore Flavio Insinna ha annunciato un cambiamento del regolamento del gioco a quiz, rivelando che sarebbe stato data qualche possibilità in più ai campioni uscenti. Il malumore non si è fatto attendere, ricorda Funweek: sui social si è fatta strada l’ipotesi che gli autori abbiano voluto fare leva sui concorrenti più popolari solo per ottenere un riscontro a livello di share.



