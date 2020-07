Diego Granese è il nuovo fidanzato di Mila Suarez?/ “Dopo Alex Belli si consola…”

Nuovo amore per Mila Suarez? Dopo la fine della tormentata storia d’amore con Alex Belli, pare che la bella showgirl di origina marocchina abbia voltato definitivamente pagina. A confermarlo sono gli scatti pubblicati nell’ultimo numero di Novella2000, che mostrano la Suarez al fianco di un uomo. Lui è Diego Granese, imprenditore e influencer molto noto. “Sembra che si stia consolando con Diego, imprenditore, influencer e protagonista delle notti milanesi” si legge infatti sul magazine diretto da Roberto Alessi, secondo il quale Mila e Diego sarebbero dunque una nuova coppia. Nelle foto pubblicate mancano baci o comunque gesti eclatanti d’amore che confermerebbero la storia, ma è chiaro che tra i due ci sia un feeling. Diego e Mila camminano fianco a fianco, poi entrano in auto insieme.

Mila Suarez e Diego Granese: è nata una nuova coppia’

Mila Suarez e Diego Granese fanno davvero coppia? Le foto pubblicate da Novella2000 lo confermerebbero. A scovare il gossip anche Deianira Marzano, che su Instagram ha confermato che i due sarebbero a tutti gli effetti fidanzati. Nulla però si sa dalla showgirl che in queste ore è a Venezia, come lei stessa ha svelato attraverso delle immagini postate su Instagram. Avrà dunque davvero dimenticato la storia d’amore con Alex Belli? Lui, da lungo tempo ormai, è fidanzato con Delia Duran, ma in questi anni non sono mancati accesissimi scontri con la Suarez. Una parentesi che sembra però essere chiusa, a maggior ragione se nel suo cuore ora c’è il bel Dario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA