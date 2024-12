Amici 24, Diego Lazzari rompe il silenzio dopo l’eliminazione e lancia una frecciata? Il post non passa inosservato

Diego Lazzari è stato eliminato da Amici 24. Il giovane cantante durante la puntata domenicale del talent di Canale5 ha affrontato la sfida contro Samuele Mollenbeck e il giudice esterno Carlo Di Francesco ha decretato la vittoria di quest’ultimo. E tra lo stupore generale e le lacrime di tutti i suoi compagni Diego Lazzari ha dovuto lasciare per sempre la scuola. Tuttavia, il giovane allievo di Lorella Cuccarini nelle scorse ore ha rotto il silenzio sui social in un modo che alla maggior parte degli utenti social è sembrata una vera e propria frecciata ad Amici 24.

Nel dettaglio, il cantante ha postato tra le sue stories Instagram una schermata di Google con la ricerca del reale colore del cielo. “Di che colore è il cielo veramente” ha scritto, facendo riferimento al suo brano inedito Il cielo è Viola ed ha evidenziato questa frase: “Viola… il cielo dovrebbe apparire viola, ma l’occhio umano non dispone della sensibilità necessaria a percepirla” Secondo alcuni, e proprio la ‘sensibilità necessaria’ sarebbe mancata al giudice esterno Carlo Di Francesco che l’ha giudicato troppo sicuro di se e per questo lo ha eliminato. Diego Lazzari dopo la sua eliminazione ha lanciato una frecciata ad Amici 24?

Diego Lazzari eliminato da Amici 2024, lo sfogo della fidanzata Camilla De Pandis

Diego Lazzari è rimasto molto deluso e amareggiato dall’eliminazione da Amici 2024, il ragazzo ha ammesso di non essersi sentito capito e apprezzato. Tuttavia, nei giorni scorsi anche la sua fidanzata, la tiktoker Camilla De Pandis, si era sfogata sui social. Camillina, questo il soprannome della 18enne, dopo le registrazioni della puntata andata in onda ieri, su Instagram aveva tuonato: “Purtroppo avete tutti dato del raccomandato all’unico che non lo era. Che circo di burattini.”