Diego Lazzari saluta Amici 2024: il cantante eliminato dal talent

Colpo di scena nella puntata in onda oggi domenica 8 dicembre 2024 su Canale Cinque del talent Amici, il programma di Maria De Filippi ha regalato una sorpresa, l’eliminazione di Diego Lazzari, che ha salutato il format dopo aver perso la sfida contro Mollenbeck. A giudicare la performance è stato il giudice Carlo Di Francesco: “C’è un rischio stando qui, che è quello di prendere troppa sicurezza di quello che si ha e poca consapevolezza di quello che si può perdere. Diego oggi tu hai messo una sicurezza che dovevi dimostrare a me, ma io non l’ho ricevuta” le sue parole nel talent di Canale Cinque.

Mollenbeck, già apprezzato nel corso della scorsa puntata di Amici 2024, ha invece vinto la sfida e si è guadagnato un posto nella squadra di Lorella Cuccarini, la prof ha aperto le danze all’artista che ha fatto fuori Diego Lazzari.

Amici 2024, eliminato Diego Lazzari: come hanno reagito i social

Ovviamente la notizia dell’uscita di Diego Lazzari dal talent di Canale Cinque ha lasciato perplesso il pubblico Mediaset, che si è scagliato contro la decisione maturata. C’è chi invece ha voluto precisare come la popolarità riscossa sui social non basti per tenersi la maglia nel talent, è il caso di Diego Lazzari in questo senso è eclatante:

“Diego è la perfetta dimostrazione di quanto la fama al di fuori di quelle quattro mura non conta niente! conta soltanto la performance ed il carisma che si dimostra di fronte al giudice in quel momento” si legge tra i commenti spuntati sui social. E c’è chi attende già un post di Diego Lazzari contro il programma in seguito alla sua eliminazione dal format, vedremo come reagirà il cantante che ha lasciato lo studio con visibile e comprensibile amarezza dopo il verdetto di Amici 2024.