Diego Lazzari in lacrime ad Amici 24 per la mamma

Diego Lazzari è uno dei nuovi allievi di Amici 24. Il giovane cantautore si è presentato con un suo brano convincendo subito Rudy Zerbi mentre Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno spiegato di non essere interessate. Dopo aver conquistato la maglia, per Diego arriva il momento di cominciare a conoscere i luoghi in cui trascorrerà i prossimi mesi. In studio, decide immediatamente di provare il pianoforte. Mentre suona, si illumina lo schermo del televisore presente in studio e appare la mamma. Diego, guardando l’immagine della madre, comincia a piangere.

Dopo essersi alzato si avvicina allo schermo per poi sedersi per terra e continuare a piangere. Felice, però, per la sorpresa, non riesce a trattenere il sorriso in attesa delle parole della mamma che non riesce a nascondere quanto sia orgogliosa di lui.

La sorprese della mamma a Diego Lazzari

“Sii sempre forte e continua a credere in te stesso. Dopo tanti anni lontano da casa ce l’hai fatta ma sapevo che ce l’avresti messa tutta. Sei il sole della nostra casa. Quando lo sapranno papà e gli altri“, le parole della mamma di Diego che, poi, promette anche a se stesso di lavorare duramente. Diego, poi, entra in casetta ed è il primo a sistemarsi. “Mamma mia, altro che casetta. Che cucina”, esprime Diego che, poi, si mette subito comodo mangiando una banana.

Lentamente, poi, tocca anche agli altri sistemarsi in casetta. Dopo Diego, tocca a Vybes che, però, inizialmente si perde al punto da aver bisogno dell’aiuto della redazione per raggiungerla. Lentamente, poi, in casetta arrivano tutti gli allievi ammessi che, tra abbracci e sorrisi increduli, cominciano a tuffarsi nella nuova avventura. Le prime ore nella scuola, dunque, comincia nel migliore dei modi per gli allievi, pronti a lavorare intensamente per realizzare i propri obiettivi.