Diego Vilar a The Voice Senior 2023, chi è/ Una seconda chance dopo Sanremo: “Voglio conquistare Loredana”

Diego Vilar a The Voice Senior 2023, chi è

Anche The Voice Senior 2023 porta in scena alcune meteore, cantante che hanno calcato palchi della musica molto importanti ma sono poi spariti. Uno di questi è Diego Vilar, oggi 63enne. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con la canzone ‘Giorno dopo giorno’ ma non ha poi avuto il successo sperato. Oggi si presenta sul palco di The Voice Senior 2023 alla ricerca della sua seconda possibilità e non solo.

THE VOICE SENIOR 2023/ Diretta e concorrenti: pronipote di Capurro dalla Bertè

Diego Vilar ha infatti un grande desiderio: conquistare Loredana Bertè. “Il mio sogno era salire su un grande palco ed esibirmi di fronte a degli artisti come voi”, racconta Diego dopo essersi esibito sulle note di Purple rain di Prince. La prima a girarsi per lui è proprio Loredana Bertè, conquistata già dalle prime note. Lui racconta di aver scritto una canzone proprio pensando a lei, motivo che l’ha spinto a partecipare al programma: “Io vorrei cantare con tutti voi però c’è anche un motivo per cui sto scegliendo Loredana. Siccome io scrivo anche e ho scritto una canzone proprio per te, ho provato a inviartela, e questo è stato un motivo per cui sono arrivato fino a qui”, ammette. Loredana ne è contenta e lo accoglie nella sua squadra.

LEGGI ANCHE:

Lisa Manosperti a The Voice Senior 2023, chi è/ Canta Mia Martini e commuove la Bertè: "Ho sentito il dolore"Gabriele e Lauro a The Voice Senior 2023, chi sono/ "Ci siamo ammalati insieme, guariti grazie alla musica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA