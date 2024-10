Simone Grande: “La chiamata all’Eurovision? Non me l’aspettavo”

A vincere la seconda edizione di The Voice Kids, nel team guidato da Clementino, è stato Simone Grande, il talentuoso ragazzino originario di Rozzano, scelto anche per rappresentare l’Italia al concorso Junior Eurovision: “Non me l’aspettavo proprio, me l’hanno detto così al termine degli allenamenti di calcio. Mi hanno preso alla sprovvista. Ero molto emozionato e contento: non mi sarei mai aspettato di partecipare all’Eurovision” racconta a “I Fatti Vostri”. Quando Simone ha vinto The Voice Kids, racconta di non aver “capito niente. Ero troppo felice ed emozionato. I miei amici erano contenti e avevano tifato per me”.

Simone Grande racconta ancora a Tiberio Timperi: “Ho iniziato a cantare a nove anni. A cinque anni mi è cominciato a piacere il ballo, ballavo come Michael Jackson. Poi mi sono appassionato alla musica”. Dopo aver vinto il talent, il giovane cantante ha fatto un bel po’ di eventi: “Sono stato dal Papa, allo Stadio Olimpico di Roma, a New York… Ero molto emozionato, cantare davanti al Papa è stato un onore per me. Mi ha fatto i complimenti e l’in bocca al lupo”. Dunque, dopo la vittoria di The Voice Kids, per il giovane Simone è cominciato un periodo impegnativo e ricco di emozioni, che ha accostato ovviamente alla scuola e allo studio.

Simone Grande: “All’Eurovision con la mia famiglia”

La mamma di Simone Grande spiega a “I Fatti Vostri”: “La nostra famiglia è entusiasta, siamo felici e orgogliosi che Simone rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest”. Il giovane concorrente porterà a Madrid la canzone Pigiama Party: “Vuole trasmettere un messaggio di gioia, felicità e amore, l’unica guerra è fatta con i cuscini”. Ad accompagnare il piccolo Simone sarà la famiglia, il manager Alex, il maestro di canto e ancora alcuni amici pronti a fare il tifo per lui.