Dier aggredisce tifoso/ Video, il calciatore del Tottenham difende il fratello

Eric Dier ha provato ad aggredire un tifoso in tribuna dopo la sfida tra Norwich e Tottenham valido per il turno eliminatorio di Fa Cup prima che gli stewart lo portassero via. Il calciatore è così salito alla ribalta per il video (clicca qui per guardarlo) che ci mostra qualcosa di quanto più insolito. La Football Association sta lavorando per cercare di dare una definizione all’episodio e magari sarà poi successivamente studiata una squalifica per il ragazzo che aveva agito per difendere suo fratello minore. Pare infatti che il supporter degli Spurs abbia insultato il calciatore di fronte a suo fratello. Altre fonti parlano invece di presunti insulti razzisti nei confronti di Gedson Fernandes che aveva sbagliato il rigore decisivo per la qualificazione al turno successivo. Quest’ultima tesi non è stata però confermata da José Mourinho.

Dier aggredisce tifoso, la reazione di Mourinho

José Mourinho, allenatore del Tottenham ha voluto dire sulla questione di Eric Dier che ha provato ad aggredire un tifoso. Il tecnico portoghese degli Spurs in conferenza stampa ha specificato: “Penso che Eric Dier abbia fatto qualcosa che non sia consentito ai professionisti, in quelle circostanze però ognuno si sarebbe comportato in quel mondo. Quando una persona ti insulta davanti alla tua famiglia e un tuo familiare viene coinvolto non è facile non reagire. Credo che il ragazzo abbia fatto qualcosa che ognuno di noi avrebbe fatto. Sono con il giocatore e lo capisco. Se il club punirà non sarà d’accordo“. Al momento non è chiaro quale sarà l’eventuale squalifica combinata al calciatore con la Football Association che si è presa del tempo per riflettere sull’accaduto.

