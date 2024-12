DIRETTA VERONA CESENA PRIMAVERA, BIANCONERI IN FIDUCIA

I gialloblu partono favoriti in questo incontro complice anche la situazione in classifica. La diretta Verona Cesena Primavera si disputerà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15:00 e vede gli scaligeri ospitare i bianconeri. Il Verona è in uno stato di forma invidiabile con ben quattro vittorie di fila, a partire dal 4-0 al Monza fino al 2-1 inflitto in casa della Juventus. Questi due successi sono stati intervallati dal 2-0 in casa della Cremonese e il 2-1 alla Sampdoria.

DIRETTA/ Cesena Cosenza (risultato finale 2-1): vittoria bianconera! (Serie B, 14 dicembre 2024)

Seppur non così bene, anche il Cesena sta cercando di recuperare posizioni e lo dimostra una sola sconfitta (contro l’Inter) nelle ultime nove. Le vittorie invece sono arrivate con il Lecce per 3-1 e contro la Cremonese di misura per 1-0.

VERONA CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Volete vedere la diretta Verona Cesena Primavera? Vi basterà accendere la televisione sul canale 60, Sportitalia. Se invece preferite la diretta streaming, sappiate che avrete due possibilità: sito web o applicazione.

DIRETTA/ Cesena Genoa Primavera (risultato finale 1-1), finisce in parità (oggi 8 dicembre 2024)

VERONA CESENA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI

Gli scaligeri prenderanno parte al match con il modulo 3-5-2 con Magro tra i pali e Nwanege-Kurti-Barry in difesa. A centrocampo Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Pavanati e De Battisti. In attacco Vermesan e Monticelli.

Il Cesena invece preferisce l’assetto tattico 4-3-1-2 con Vellaj in porta, Manetti e Pitti terzini con Valentini e Gallea al centro della difesa. Nella zona nevralgica del campo ecco Ronchetti, Campanelli e Aprino. Castori trequartista, Perini-Coveri punte.

VERONA CESENA PRIMAVERA, LE QUOTE

Agli appassionati di scommesse concediamo un excursus sui pronostici e le quote per poter scommettere con criterio sulla diretta Verona Cesena Primavera. Secondo i bookmakers sono avantaggiati i gialloblu a 1.97 contro i 3.25 del 2 fisso. Il segno X a 3.65.

Diretta/ Verona Empoli (risultato finale 1-4): doppio Esposito, notte fonda scaligera (8 dicembre 2024)