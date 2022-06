Dieta choc: “Carne cruda, latte materno e liquidi vaginali”/ Boban Simic: “Salutista”

Boban Simic, 40enne di Chicago e buttafuori di professione, ha confessato ai tabloid statunitensi di seguire da quattro anni una dieta “salutista” che, a suo dire, lo fa sentire più sano che mai. In particolare, l’uomo mangia carne cruda (pollo e manzo), abbinando ad essa yogurt allungati con latte materno e secrezioni vaginali delle sue ex fidanzate. Lo rivela il “Daily Mail”, su cui campeggiano anche le parole di Simic: “La mia dieta inizia al mattino con 12-30 tuorli d’uovo crudi, a pranzo 1 chilogrammo di carne (sempre cruda) e a cena di nuovo tuorli. Tutto ciò che mangio è crudo. La carne che preferisco di meno è l’agnello, perché ha un sapore forte ed è magro. Mangio anche carne di manzo e petto di pollo, che è uno dei miei preferiti. Il maiale è un po’ insipido, quindi lo prendo solo ogni tanto. La carne cruda migliore di tutte è quella di capra, perché è molto tenera”.

Terremoto oggi Firenze M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa nell'Adriatico Centrale

Boban Simic ha aggiunto di aver deciso di seguire questo stile alimentare per essere più sano e potente e perché ha intenzione di vivere per sempre: “La cosa più importante nella mia vita e l’unica per cui spendo soldi è il mio corpo. Sei quello che mangi. Non importa quanti soldi hai, se non sei in buona salute. Ti è stato detto di mangiare cotto per tutta la vita, quindi indugi, ma dopo circa due anni che mangi crudo, sembra naturale”.

Auguri San Pietro e Paolo, frasi buon onomastico 29 giugno/ “Una festa solenne”

BOBAN SIMIC, LA DIETA CHOC: “LATTE MATERNO E LIQUIDI VAGINALI”

Boban Simic ha deciso di aggiungere alla sua dieta secrezioni vaginali e latte materno. Come ha raccontato lui al “Daily Mail”, “ero con una donna che aveva latte e l’ho assaggiato e ho pensato che fosse dolce, delizioso e l’idea mi ha colpito. Era una ragazza che stavo vedendo e con cui ero in intimità. Così, ho pensato di aggiungerlo al mio latte ed è venuto fantastico”. Non solo: “Ho fatto ricerche sulla vagina e sui probiotici. Ho preso le secrezioni da un’altra ragazza che stavo vedendo. Ho sentito parlare di persone che producono birra e pane con lievito vaginale”.

Marito allertato dai vicini: "C'è un ladro in casa tua"/ Ma è l'amante della moglie…

A convincere Boban Simic a seguire questo regime alimentare, a suo dire, è stato il “buon senso. Guardavo i documentari sull’Africa e pensavo che non avessero molto, ma mangiavano carne non completamente cotta. Ho pensato anche ai cani, che quando mangiano carne cruda diventano più aggressivi, e ho deciso di provare per diventare più alfa e aggressivo. Ho fatto ricerche approfondite. Sono sempre stato ossessionato dalla salute, quindi ho cercato di eliminare le tossine e mangiare sano. Oggi mi guardo e sono molto più in forma di quando ero un combattente professionista e non mi alleno poi così tanto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA