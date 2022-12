Dieta post Natale 2022: come rimettersi in forma/ I consigli dell’esperta

Le feste di Natale sono l’occasione migliore per riunirsi tutti allegramente attorno alla tavola, mangiando pietanze preparate con tanto affetto da amici e parenti, o anche da noi stessi. Il momento conviviale e piacevole della condivisione a tavola, però, lascia dietro di sé anche un’importante questione: la dieta post Natale. Nessuno vuole vivere le feste limitandosi o contando le calorie, specialmente se si decidesse di pranzare con una famiglia numerosa, oppure in un ristorante rinomato ed apprezzato, ed è importante non farlo se non lo si desidera, invece che vivere il momento di festa come una costrizione.

Fertilità donne, nuovo metodo per preservarla/ Studio Cina "Follicoli più vitali se…"

D’altronde, c’è sempre il tempo di rimettersi in forma, e difficilmente quel pugno di chili accumulati durante le festività rovinerà completamente la nostra linea. Ma chi fosse veramente preoccupato, allora non dovrebbe far altro che scegliersi una buona dieta post Natale, ricorrendo però possibilmente ai consigli di un esperto, ricordando che non tutte le diete che si trovano online sono efficaci, salutari o indicate per ogni persona e tipologia di organismo. Tuttavia, è anche vero che esistono dei buoni consigli per cercare di recuperare il peso forma, scopriamoli assieme con le parole dell’esperta nutrizionista Annamaria Acquaviva al sito Elle.

Pfizer, dosi in cambio di dati sanitari da Israele/ Ma "accordo è scomparso"

Dieta post Natale: cosa mangiare e cosa evitare

Le settimane successive alle festività sono tendenzialmente le più dure per chi bada molto alla linea ed è facile che con le ricche (e piacevoli) abbuffate natalizie potremmo mettere su un paio di chili. In merito alla dieta post Natale, avverte la nutrizionista innanzitutto, “quello che è certo è che non si ingrassa a causa degli sgarri limitati al periodo festivo se farà seguito il rientro nelle sane abitudini”. È importante optare, dopo le feste, per pasti sani ed equilibrati, leggeri e a base soprattutto di verdure “ricche di sali minerali, vitamine e composti fitochimici”.

Allarme influenza aviaria in Francia: 21 mln di casi/ Vaccino: "Ad autunno 2023"

Per la dieta post Natale è importante scegliere alimenti ricchi di fibre, utili per riequilibrare i livelli di calorie dell’organismo. Durante le giornate, poi, è importante assumere molta acqua, badando bene a non saltare nessun pasto tra i tre classici (colazione, pranzo e cena), valutando all’occorrenza anche un paio di spuntini tra i pasti principali. Inoltre, per una buona dieta post Natale bisognerebbe distribuire bene i macronutrienti nei tre pasti, mentre la nutrizionista suggerisce anche di masticare lentamente per accentuare la sensazione di sazietà. Da evitare, conclude la nutrizionista, sono sicuramente le pietanze ricche di istamina (come frutta a guscio, insaccati, crostacei, tonno, formaggi e legumi) e che abbondano sulle tavole natalizie.

Non solo dieta: come rimettersi in forma post Natale

Insomma, la nutrizionista ritiene che non ci sia una vera e propria dieta post Natale comune a tutti e che si possa applicare per ogni persona, ma esistono comunque degli ottimi consigli utili a chi avesse solamente un chilo o due da smaltire dopo le feste. In tal senso, ritiene più importante mantenere una dieta sana ed equilibrata durante tutto il trascorrere dell’anno, in modo che il “piccolo” sgarro natalizio non sia così difficile da superare.

Oltre alla dieta post Natale, continua a spiegare l’esperta, è importante soprattutto riprendere (o iniziare) a fare attività fisica, possibilmente giornaliera, ma almeno settimanale. L’ideale, secondo gli esperti del settore, sarebbero almeno 3 allentamenti a settimana, da almeno 45 minuti, senza eccessi e senza strafare, specialmente se non si fosse abituati all’attività fisica perché si correrebbe solo il rischio di affaticarsi senza ottenere dei risultati concreti, magari mollando poco dopo l’attività perché troppo stressante. Infine, in merito all’attività fisica, è importante tenere a mente altre due cose: la costanza è fondamentale e i risultati non arrivano subito. Non ci si deve aspettare di smaltire tutto in un paio di giornate in palestra, mentre in generale si potrebbe finire per scoprire anche una nuova passione, se presa con il giusto spirito!

© RIPRODUZIONE RISERVATA