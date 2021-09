Digitale e Pa, via a 400 assunzioni/ Come candidarsi, posizioni aperte e requisiti

Dal 30 agosto si è aperta una campagna di assunzioni al Ministero innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD). Ad annunciarla è stato il ministro Vittorio Colao su Twitter. «Chi vuole essere tra le prime e i primi? Assumiamo esperti per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Una grande sfida e una grande opportunità per il Paese». Per scoprire quali sono le posizioni aperte è sufficiente cliccare sul link del ministero. Le professionalità ricercate sono diverse: data scientist, esperti di innovazione per le imprese ad alto contenuto tecnologico, content designer, esperti di smart mobility. La ricerca riguarda 11 profili diversi per un totale di 400 assunzioni nel settore digitale che serviranno a favore il processo di trasformazione digitale della Pubblica amministrazione, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

I contratti sono a tempo determinato e possono essere prorogati per 36 mesi al massimo, entro il dicembre 2026. Il Pnrr prevede il coinvolgimento di una unità di supporto a lavoro sulla semplificazione digitale, innovazione e cyber sicurezza delle amministrazioni pubbliche. Una parte dei professionisti assunti sarà destinato al Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) del ministero guidato da Vittorio Colao.

ASSUNZIONI DIGITALE E PA: COME CANDIDARSI SU MITD

Come candidarsi per ambire ad una delle 400 posizioni aperte? Le candidature in primis vanno visionate sul sito del ministero. Basta cercare la pagina delle posizioni lavorative. I curricula poi possono essere inviati direttamente tramite il sito, dalla pagina di ogni posizione. In tal caso bisogna cliccare sul bottone ‘apply now’. La pagina precisa anche quali sono i compensi previsti per ogni posizione aperta. Ad esempio, per il ruolo di assistente del team si arriva fino a 45mila euro l’anno, è invece fino a 110mila euro per l’esperto legale, mentre è previsto un compenso fino a 80-85mila euro per figure come content designer e il Technical Project Manager per la Banda Ultra Larga. Per ogni posizione ci sono le sezioni “descrizione e responsabilità”, le “qualifiche chiave” che sono richieste e la “formazione”, tutti aspetti che vanno a comporre i requisiti richiesti per ambire appunto a tali posizioni.

Chi vuole essere tra le prime e i primi? Assumiamo esperti per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Una grande sfida e una grande opportunità per il Paese. https://t.co/E7tQdJmS21 — Vittorio Colao (@vitt61) September 4, 2021





