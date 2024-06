Diletta e Marco Genovese, Io Canto Family 2024/ Orietta Berti: “10, mi siete piaciuti più degli originali!”

Diletta e Marco Genovese sono tra i concorrenti di Io Canto Family 2024. Padre e figlia durante l’ultima puntata hanno cantato il brano “Mi fiderò” di Marco Mengoni e Madame. Prima però hanno raccontato la loro settimana. Diletta: “questa settimana è andata bene. Si comporta a modo con tutti, è un bravo avvocato”. Poi Diletta confessa la sua più grande emozione: “cantare qui su questo palco con papà”. E’ tempo di votazione: Fabio “ho apprezzato che è venuta fuori più Diletta rispetto alla scorsa puntata. E’ stata un’esibizione più bilanciata. Vi do un 8”, mentre Jasmine Carrisi “Diletta e Marco siete stati bravissimi. Hai una bella personalità e sicurezza, anche a voi devo dare 8, ma sarebbe di più”.

Claudio Amendola: “sono costretto anche io a dare due 8 non avendo più 9 e 10”. Infine Orietta Berti “Marco e Diletta hanno fatto questa canzone e mi siete piaciuti più dell’originale e vi dò 10”.

Diletta e Marco Genovese “pelle d’oca” a Io canto Family 2024

Ma non finisce qui, per Diletta e Marco Genovese che durante l’ultima puntata di Io Canto Family 2024 hanno letteralmente incantato il pubblico e la giuria sulle note di “Total Eclipse of the Heart” in duetto con la coach Benedetta Caretta. Michelle Hunziker: “da pelle d’oca grazie mille”. Nonostante le ottime performance Diletta e Marco Genovese nella parte finale devono sfidarsi contro Aurora e Daniela. Per l’occasione ripropongono “Mi fiderò” di Marco Mengoni e Madame. La giuria è chiamata a votare: il primo è Claudio Amendola “con enorme difficoltà dò la mia preferenza ad Aurora e mamma Daniela con 10 e 9 a Diletta e papà Marco”. Poi è la volta di Jasmine Carrisi: “è super difficile, ma ovviamente non determina la vostra bravura, siete tutti bravissimi. 9 a Diletta e papà Marco e 10 ad Aurora e mamma Daniela”.

Si prosegue con Fabio Rovazzi: “ci si inizia ad affezionare ed è dura. Sono d’accordo a mio malgrado con gli altri due giurati: dò un 10 e un 9”. L’ultimo voto è di Orietta Berti: “ho sempre dato 10 a tutte e due le coppie: questa sera dò 10 a papà Marco e 9 ad Aurora e mamma Daniela”. E’ la volta di Chiara Tortorella: “la coppia di Marco e Diletta sono dei fuoriclasse. Marco ha una voce eccezionale difficilissima da trovare, spero che il pubblico gli conceda di poter tornare in puntata. 10 per loro e 9 ad Aurora e mamma Daniela”.











