Diletta Leotta e Can Yaman, è finita?/ “Potrà consolarsi col ‘sosia’ Gabriel Piscopo”

Nuove voci arrivano sulla coppia del momento, stavolta non positive. Sembravano pazzamente innamorati Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore turco e la conduttrice sono stati, d’altronde, paparazzati più volte in questi mesi, le ultime in barca tra momenti anche molto intimi e piccanti. Eppure le ultime indiscrezioni parlano di rottura. Il primo indizio è arrivato dall’assenza alla mano della Leotta dell’anello ricevuto come dono d’amore da Yaman. La pagina di gossip Investigatore Social, curata da Alessandro Rosica, ha poi annunciato che i due “Da dodici giorni sono separatissimi. Circo smontato, tutto finito”. E ancora: “Hanno litigato ma per il bene di entrambi hanno deciso di rimanere amici, in buoni rapporti”, ha proseguito Investigatore Social, rivelando di aver ricevuto la notizia da fonti ufficiali vicine all’entourage dell’attore.

Can Yamane e Diletta Leotta: l’indiscrezione di Dagospia

Insomma, stando alle ultime indiscrezioni, non ci sarebbero dubbi: tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe finita. La notizia, d’altronde, viene ulteriormente alimentata da Dagospia. Il noto giornalista Alberto Dandolo insinua, infatti, che tra l’attore e la conduttrice sia ormai storia chiusa; inoltre fa dell’ironia, citando un cantante neomelodico molto simigliante a Can Yaman, tanto da essere definito suo sosia. “Niente paura, a Napoli la bombastica Leotta si potrà consolare con un clone in salsa neomelodica dell’attore turco: – scrive Dandolo – lui e Gabriel Piscopo, autore della memorabile hit ‘ammore criminale'”, conclude.

