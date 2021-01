Diletta Leotta e Can Yaman affari o amore? Si continua a parlare della presunta liason tra i due e se nei giorni scorsi lo ha fatto il settimanale Chi pubblicando, per la seconda volta in pochi giorni, foto dei due a cena complici e sorridenti, oggi a farlo è il settimanale Oggi che parla dei due come di un possibile “scambio culturale” e non nel senso letterale del termine. Secondo alcuni, infatti, sembra che si stia pensando ad una sorta do ut des con l’arrivo di Can Yaman sulla tv italiana con tanto di contratti di produzione italiani (vedi Sandokan) e, addirittura, una serata al fianco di Amadeus nel prossimo Festival di Sanremo, mentre lei è pronta a voltare pagina diventando una star in Turchia. Qualcuno parla delle sue capacità attoriali, altri ancora della possibilità che sia addirittura una conduttrice in terra straniera, ma dove sta la verità?

Diletta Leotta e Can Yaman, lui in Italia e lei attrice in Turchia?

Il Settimanale Oggi parla di una liason troppo sbandierata per essere vera e non solo per le foto quasi posate pubblicate dai concorrenti ma anche perché i due si sono resi protagonisti di una serie di scambi di battute, dediche e frecciatine, che hanno fatto impazzire i fan dell’attore turco tanto da boicottarlo e prendere di mira gli account social di Diletta Leotta. Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni visto che Can Yaman è di nuovo tornato a Roma per mettere insieme gli ultimi dettagli prima di arrivare sul set del revival di Sandokan che lo vedrà protagonista insieme a Luca Argentero. Cosa succederà in queste sue giornate romane e come andrà a finire con Diletta Leotta? Questo è un mistero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA