Can Yaman e Diletta Leotta fidanzati?/ Fuga romantica in camera dopo una cena…

L’ufficialità da parte dei diretti interessati non c’è ancora, ma gli indizi sull’esistenza di una storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta aumenterebbero sempre di più. L’attore turco della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno in onda anche in prima serata e che presto vestirà anche i panni di Sandokan, una nuova serie tv accanto a Luca Argentero è stato pizzicato nuovamente in compagnia di Diletta Leotta. A pubblicare le nuove foto della serata che la conduttrice di DAZN e l’attore turco, diventato una celebrità anche in Italia, hanno trascorso insieme è il settimanale Chi nel numero in edicola dal 27 gennaio. La coppia o presunta tale non si nasconderebbe più e il magazine diretto da Alfonso Signorini l’avrebbe sorpresa a cena. Can Yaman e Diletta Leotta, dunque, non si nascondono più. I due usciranno presto allo scoperto?

CAN YAMAN E DILETTA LEOTTA: CENA ROMANTICA A ROMA

Roma avrebbe fatto da cornice alla cena romantica e alla fuga in camera che si sarebbero concessi Can Yaman e Diletta Leotta come scrive il settimanale Chi. “Ecco in esclusiva le immagini del nuovo incontro segreto tra l’attore e la conduttrice. Sono a Roma, stesso hotel della scorsa volta, stesso copione: cena a mezzanotte e fuga romantica in camera”. L’affascinante attore turco che ha conquistato letteralmente il cuore dei telespettatori italiani con le sue soap opera avrebbe ceduto al fascino della bellissima Diletta per la quale farebbe la spola tra l’Italia e la Turchia. Entrambi bellissimi, famosi e amatissimi dal pubblico, ufficializzeranno presto la loro storia? In attesa di capirlo, i due formano la coppia più chiacchierata del momento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA