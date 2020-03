Diletta Leotta e Daniele Scardina/ Foto, vacanza d’amore a Courmayeur: baci e…

Amore a gonfie vele tra Diletta Leotta e il campione di pugilato Daniele “King Toretto” Scardina. La conduttrice, reduce dall’avventura Sanremese, ha deciso di godersi una vacanza in montagna, sulla neve, assieme alla sua dolce metà. È qui che è stata beccata dai paparazzi del settimanale Chi che, nel numero in edicola domani 4 marzo, mostra la coppia più innamorata che mai. Diletta e Daniele hanno trascorso una vacanza a Courmayeur e, come fa sapere il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, “Scardina era in Italia per affrontare una sfida in programma il 28 febbraio dove avrebbe dovuto difendere per la terza volta il titolo internazionale Ibf dei pesi supermedi contro Andrew Francillette. Tre mesi di allenamenti serrati, un unico obiettivo, quello di vincere di nuovo (è imbattuto).”

Diletta Leotta e Daniele Scardina sempre più innamorati: lui presto a Ballando con le stelle?

Tuttavia a modificare il piani di Daniele Scardina, come quelli di molti altri in questo periodo, è stato il coronavirus. Il match è stato infatti rimandato per precauzione a data da destinarsi. Una brutta notizia per il pugile che ne ha tuttavia approfittato per trascorrere qualche momento romantico con la sua Diletta. Ricordiamo infatti che King Toretto vive a Miami, ma si è trasferito da Diletta a Milano. I due hanno possibilità di vedersi più del solito in questo periodo, complice anche il calendario ridotto della serie A. Così la coppia ha deciso di godersi una vacanza romantica sulla neve. Ma c’è di più. Chi sottolinea il gossip degli ultimi giorni: “c’è un progetto che potrebbe spingere il campione a fermarsi in Italia ancora più a lungo. Il progetto si chiama Ballando con le stelle. Di certo per Daniele sarà un radicale cambio di campo e di certo, ingaggiando lui, il programma di Raiuno si assicura il richiamo di Diletta, che, proprio grazie a Sanremo, è diventata un volto noto anche al pubblico di Milly Carlucci.”, fa sapere il settimanale.

