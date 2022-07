Diletta Leotta e Giacomo Cavalli/ Cercano di depistare i paparazzi, ma…

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: insieme a Milano

Continua la relazione tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. A inizio giugno la coppia era volata a Maiorca per una fuga d’amore, scoperta dal settimanale Chi. Dopo la fine della sua storia con Can Yaman, la Leotta ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ma la conduttrice sportiva di DAZN e il modello bresciano sono stati finalmente immortalati insieme sul nuovo numero di Chi. All’ora dell’aperitivo, i due sono insieme sul terrazzo della casa di lei, in zona Porta Nuova a Milano. Diletta a un certo punto lancia a Giacomo, per scherzo, dell’acqua da una bottiglia: lui si allunga per darle un bacio, ma lei con fare scherzoso lo respinge. La conduttrice e il modello, però, sembrano ancora decisi a tenere nascosta la loro relazione: infatti, entrano ed escono dall’appartamenti separati. Come era successo qualche settimana fa per la partenza verso Maiorca.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli cercano di depistare i fotografi

Il settimanale Chi fa la cronistoria di quanto successo lo scorso 11 luglio tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. La conduttrice è fuori con il cane quando si accorge del fotografo, così avvisa il modello che prima di parcheggiare fa dei giri dell’isolato per depistare i paparazzi. Dopo aver parcheggiato Cavalli sfrutta il collegamento dei box tra il palazzo della Leotta e quello adiacente. I due si ritrovano così in terrazzo. Anche per uscire a cena i due lasciano l’appartamento separati. Giacomo Cavalli, 28 anni, si è laureato in Economia e gestione aziendale a Brescia. Il modello è figlio del velista Beppe Cavalli, da cui ha ereditato la passione per la vela, partecipando anche ai Mondiali del 2019 con Jacopo Plazzi.

