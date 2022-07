Diletta Leotta/ Vacanze da single prima di tornare in tv? Novità in arrivo…

Diletta Leotta: in vacanza prima della nuova stagione tv

Domenica in montagna per Diletta Leotta: il volto di DAZN ha pubblicato foto e stories su Instagram che la ritraggono immersa nel verde in sella a una mountain bike. Proseguono i giorni di vacanza per la conduttrice sportiva in attesa della nuova stagione televisiva. Diletta Letto tornerà molto presto sulle reti di DAZN con il via del campionato di calcio italiano fissato al prossimo 13 agosto. La catanese ha trascorrendo qualche giorno di vacanza anche in Sardegna, insieme a mamma Ofelia. Nei mesi scorsi la showgirl è stata paparazzata più volte in compagnia di Giacomo Cavalli, anche se i due non hanno mai confermato la relazione. Ricordiamo che la Leotta è stata legata a King Toretto e Can Yaman. Ma sembra che al momento stia vivendo un estate da single.

Paola Ferrari polemiche con Diletta Leotta/ "Non è un esempio da seguire"

Diletta Leotta: verso Mediaset?

La nuova stagione televisiva potrebbe portare un grande cambiamento nella vita di Diletta Leotta. Lo scorso aprile Vero Tv annunciava: “Stando a insistenti indiscrezioni, la conduttrice siciliana potrebbe diventare la padrona di casa di un nuovo format in onda su Italia 1, incentrato su intrattenimento allo stato puro. Accanto a lei un gruppo di comici”. Insomma, una sorta di erede di Colorado e Honolulu. Non sarebbe la prima volta che la Leotta si mette alla prova un programma che non ha niente a che fare con lo sport: in passato ha condotto Il contadino cerca moglie su Fox Life ed è stata valletta di Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Domenica 24 luglio la conduttrice sportiva sarà tra i protagonisti del Greenvalley pop fest, il festival che promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili.

