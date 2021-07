Dimarco alla Roma?/ Calciomercato news, l’interista come alternativa a Spinazzola

CALCIOMERCATO ROMA, LA VALUTAZIONE DELL’INTER

L’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola con la Nazionale Italiana durante la partita con il Belgio ha cambiato le strategie di calciomercato della Roma per questa sessione estiva. I giallorossi sono infatti ora in cerca di un nuovo terzino sinistro che possa colmare il vuote tecnico-tattico lasciato dall’azzurro per almeno i prossimi sei mesi a causa della rottura del tendine d’Achille e secondo le indiscrezioni più recenti la dirigenza del club capitolino starebbe seriamente pensando a Federico Dimarco, di proprietà dell’Inter. Il ventitreenne che ha giocato lo scorso anno in prestito all’Hellas Verona, dove ha collezionato 37 presenze totali a cui si aggiungono anche 5 reti e 5 assist vincenti per i compagni, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 permettendo così ai nerazzurri di non svenderlo alla prima offerta. A Milano la valutazione effettuata è quella di 10 milioni di euro per il prezzo del suo cartellino mentre la Roma punta invece ad aggiudicarselo ad un prezzo nettamente inferiore, magari con l’inserimento di una o più contropartite tecniche del settore giovanile.

CALCIOMERCATO ROMA, GLI ALTRI NOMI

L’idea di acquistare Federico Dimarco dall’Inter non è però l’unica opzione vagliata dalla Roma in questa fase del calciomercato estivo. Un altro nome molto gettonato per i giallorossi è quello di Emerson Palmieri che potrebbe tornare nella Capitale dal Chelsea dopo l’Europeo ma per il quale bisogna battere la concorrenza anche degli stessi nerazzurri. Discorso quasi uguale per lo spagnolo Marcos Alonso, anch’egli del Chelsea e seguito dall’Inter, mentre è più lontano Dijks del Bologna per il quale, stando ai rumors riportati dalla redazione di Sky Sport, la Roma non sarebbe andata oltre ad un semplice sondaggio.

