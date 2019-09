Dimentica figlio in auto: morto bimbo 2 anni/ Catania, è rimasto 5 ore sotto il sole

Tragedia a Catania, dove un bambino di 2 anni è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal padre. Quando lo hanno chiamato da casa, all’ora di pranzo, si è precipitato nel parcheggio della facoltà di Ingegneria, ma non c’era più nulla da fare per il piccolo. Il caldo di oggi, con le temperature che hanno superato i 30 gradi in città, non gli hanno lasciato scampo. Il papà avrebbe dovuto lasciare il figlio questa mattina all’asilo, ma il bambino si sarebbe addormentato sul seggiolino. L’uomo è andato a lavorare alla facoltà di Ingegneria, ma all’orario di uscita dall’asilo lo hanno chiamato da casa per chiedergli notizie del bambino, visto che la nonna non lo aveva trovato all’asilo nido. Solo in quel momento il 43enne si sarebbe reso conto di aver avuto un terribile blackout. Quindi, come riportato dal Corriere della Sera, è sceso per soccorrere il figlio che aveva lasciato in auto. Quando è arrivato nel parcheggio della cittadella universitaria però era troppo tardi.

CATANIA, DIMENTICA FIGLIO IN AUTO: MORTO BAMBINO 2 ANNI

Il bambino di due anni era rimasto chiuso per ore in auto. Quindi è stata disperata ma vana la corsa in ospedale, al Policlinico. Il 43enne padre del bambino ora è indagato dalla Procura di Catania per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto. Uno degli inquirenti, come riportato dal Corriere della Sera, ha dichiarato che l’uomo è «disperato, distrutto, piange continuamente e non riesce a spiegare l’accaduto». Non è la prima volta che un genitore dimentica un figlio in auto e non è neppure il primo caso a Catania. Già l’estate scorsa si è verificato un episodio che ha una dinamica simile. Nel tram tram quotidiano è saltato un passaggio, quello dell’arrivo in asilo per lasciare il bambino, e questo si è rivelato fatale. Per di più a Catania oggi è stato raggiunto un picco di 35 gradi alle 12. Il decesso è stato dichiarato alle 14:46. Ora si stanno conducendo le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

