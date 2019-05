DIMISSIONI GATTUSO: “LASCIO IL MILAN”/ Divergenze con Gazidis: i motivi dell’addio

Rino Gattuso rassegna le dimissioni da allenatore del Milan. Manca solo l’ufficialità, questione di minuti, massimo di ore, poi arriverà il comunicato in cui il club rossonero annuncerà il passo indietro del tecnico calabrese sulla sua panchina. Una decisione maturata nella giornata di ieri, dopo un incontro con l’amministratore delegato Gazidis in cui sono emerse con chiarezza le diversità di vedute sul futuro del Milan, sulle prospettive di un progetto tecnico che a detta di Rino per garantire un salto di qualità alla squadra avrebbe dovuto portare in dote dei giocatori d’esperienza, di “categoria”, capaci di assumersi delle responsabilità in campo e anche nello spogliatoio. Un discorso condiviso da molti addetti ai lavori e tifosi ma non da Elliott, che intende ripartire da una squadra di under 23 da far crescere e da ricostruire sulla base delle plusvalenze.

GATTUSO: “LASCIO IL MILAN”

Un progetto non propriamente esaltante, quello della società, soprattutto per una tifoseria che da ormai troppi anni aspetta il rilancio nel grande calcio. E Rino Gattuso questa volta non se l’è sentita di mettere la faccia su un qualcosa che non ritiene essere il meglio per il Milan. Ecco così la decisione, sofferta, di farsi da parte, come ha ammesso in alcune dichiarazioni rilasciate a Repubblica.it:”Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata”. C’è però un dettaglio da sottolineare in questo addio, Gattuso presentando le dimissioni rinuncerà a 2 anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti a stagione:”Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA