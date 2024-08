Gattuso e Perisic, tensione all’Hajduk Spalato: cosa è accaduto

Non è stato certo un inizio di stagione facile quello di Gennaro Gattuso sulla panchina dei croati dell’Hajduk Spalato, il tecnico calabrese è stato infatti protagonista di una discussione a distanza con Ivan Perisic, l’ex ala dell’Inter rientrata in patria qualche mese fa con la speranza di chiudere la carriera da giocatore a casa sua, è infatti notizia delle ultime ore l’allontanamento dell’ex Inter dal ritiro dell’Hajduk Spalato dopo alcune divergenze con il mister nativo di Corigliano calabro, qualcosa non sarebbe andato nel verso giusto e Gattuso ha deciso così di escludere dal ritiro l’esterno offensivo che ha vinto uno scudetto con l’Inter nel 2021.

Dopo che la notizia è divenuta virale, Ivan Perisic ha risposto così sulla questione, promettendo delle dichiarazioni scottanti: “La partita è più importante e non ho alcuna intenzione di disturbare la pace dei ragazzi e del club attirando l’attenzione su di me, buona fortuna a tutta la squadra, potremo parlare di quello che è successo dopo”.

Gattuso e il caso prima di Perisic: un altro calciatore fatto fuori dal ritiro

Quello del calciatore turco è solo l’ultimo caso di tensione con protagonista Gennaro Gattuso all’Hajduk Spalato, visto che nei giorni scorsi l’ex allenatore di Milan, Napoli, Marsiglia e Valencia, tra le altre, ha allontanato dal ritiro il suo giocatore Emir Sahiti, arrivato tardi alla riunione tecnica e la questione ha mandato su tutte le furie l’ex centrocampista di Milan e Nazionale Italiana.

Inizio di avventura in salita dunque per Gennaro Gattuso sulla panchina croata, con il tecnico che spera di riscattarsi dopo le parentesi decisamente poco felici con Marsiglia e Valencia, poi la decisione di rimettersi in gioco in Croazia in un club storico in patria, ma i primi mesi non sono stati dei migliori per Ringhio.

