Dimissioni Zingaretti/ Pd, ultime notizie: “Volevano farmi fuori, me ne vado io”

Le dimissioni di Nicola Zingaretti sono solo l’ultimo atto di una storia turbolenta, quella del Pd. A dire addio è il decimo segretario in 14 anni. Lui dal canto suo ci stava pensando da tempo. Poi dopo l’ultima direzione ha rotto gli indugi. Quei conflitti interni che sembrano ormai “congeniti” non si sono placati, così non ha neppure avvisato il vice Andrea Orlando e l’alleato Dario Franceschini. Pare che ne fosse a conoscenza solo Goffredo Bettini, l’amico di sempre. «L’ho fatto per amore del Partito democratico. Ho preso un partito che era morto e l’ho rivitalizzato e l’ho fatto rivincere», dice nel suo ufficio al Nazareno, ripercorrendo i due anni di segreteria, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera. E rivendica il fatto che i due capigruppo parlamentari siano persone che non lo avevano sostenuto al Congresso. «Non ero convinto dell’operazione del governo Conte, ma mi hanno convinto, poi c’è stato Draghi e io non mi sono tirato indietro per il bene del Paese».

Ma Nicola Zingaretti sapeva che serviva una prospettiva politica al Pd, quindi ha chiesto un congresso tematico, invece si è finiti a parlare di nomi e ad attaccarlo. «Volevano le primarie per tenermi sette mesi sotto scacco e poi farmi fuori. Ma io non mi faccio fare fuori, mi faccio da parte. Siccome non voglio essere io il problema di questo partito allora lascio e forse il mio gesto servirà a responsabilizzare tutti».

DIMISSIONI ZINGARETTI: “A SALVINI NESSUNO DICE NIENTE”

L’amarezza di Nicola Zingaretti è legata anche al fatto che nessun big del Pd lo abbia difeso dagli attacchi interni. «Pensano solo alle liste, ai posti, ai fatti loro. Volevano che stessi fermo fino al congresso a novembre. Ma io ho posto fine a questa ipocrisia», le altre dichiarazioni raccolte dal Corriere della Sera. Arriva pure a citare il MoVimento 5 Stelle, che pur avendo problemi interni sta provando a darsi una prospettiva. «E Salvini si muove senza che nessuno gli dica niente, a me offrivano solo una croce da portare per mesi fino al congresso in autunno». A chi insinua che questa mossa possa essere strategica replica seccamente: «Io giochetti non ne faccio, non sono abituato a fare politica in questo modo». Il presidente della Regione Lazio è convinto, infatti, che anche se venisse nominato di nuovo segretario, si ripartirebbe con gli attacchi. Per il momento esclude pure di candidarsi a sindaco di Roma, di certo c’è che vuole continuare ad occuparsi di politica. «E rilancerò Piazza grande», il movimento con cui ha vinto le primarie. Potrebbe tornagli utile per l’eventuale corsa alla guida della Capitale…



© RIPRODUZIONE RISERVATA