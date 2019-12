DIN DON 2, IL RITORNO, ITALIA 1/ Streaming video del film con Enzo Salvi

Din Don 2 – il ritorno è l’atteso sequel di un film con protagonista Enzo Salvi e che è stato prodotto dalla Sunshine Production. L’autore del soggetto Bruno Frustaci ha specificato, come riportato da ZooMagazine: “Sono molto orgoglioso di questo sequel il cui risultato finale mi ha dato grandissima soddisfazione perché è pensato e realizzato per un pubblico di tutte le età, sia per il cast variegato che per la bellezza delle immagini dei paesaggi che ricordano quelli delle grandissime pellicole targate Walt Disney”. Si tratta di un film simpatico che regala sorrisi e che va bene sia per i più grandi che per i ragazzi più giovani. Din Don 2 – il ritorno sarà trasmesso su Italia 1 stasera e potremmo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario

Din Don 2 – il ritorno andrà in onda oggi, domenica 29 dicembre, su Italia 1 alle 21,20. É una commedia del 2019 con la regia di Paolo Geremei. Nel cast ritroviamo molti volti noti come l’attore e comico Enzo Salvi, Ivano Marescotti, la bellissima Laura Torrisi, il grande Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Adolfo Margiotta e Andrea Dianetti.

Din Don 2 – il ritorno, la trama del film

La storia di Din Don 2 – il ritorno inizia con Donato che, tornato a fare il manager, riceve una telefonata scioccante: Don Dino è venuto a mancare in modo improvviso. Donato scopre così che la chiesa di Roccasecca era stata chiusa e il parrocco era stato trasferito in un paese in Trentino. Deciso a dare un ultimo saluto al prete inizia questo viaggio per raggiungere il paesino del nord in tempo per i funerali. Arrivato a destinazione l’uomo scopre che nelle sue ultime volontà Don Dino lo ha nominato suo vice della parrocchia pregandolo di continuare i suoi progetti. Anche se l’uomo vorrebbe ritornare a casa il prima possibile è convinto dai fedeli della parrocchia del prete a restare e continuare ciò che Don Dino aveva iniziato. Alla fine Don Donato accetta e resta nel paese.



